Balotelli dao mobitel reporteru: Dođi iza gola i pričekaj slavlje

Zločesti dečko talijanskog nogometa Mario Balotelli nastavlja sa svojim predstavama. Mnogo smo toga od njega već vidjeli, od paljenja vatrometa u sobi roditelja, do slavlja gola s majicom preko glave dok je na podmajici pisalo 'Zašto uvijek ja?'. Ovaj je put otišao i korak dalje.

U pobjedi protiv St. Etiennea (2-0) efektno je zabio škaricama, a nakon toga je od reportera uzeo mobitel, uključio Instagram i uživo prenosio slavlje svog gola sa suigračima.

Mario Balotelli just scored a goal for Marseille and celebrated by going on Instagram Live on the pitch. What a guy 😂😂 pic.twitter.com/rpyTFLCysS