Bara iznenadio navijače Barce: 'Livaković želi biti prvi golman'

Cijelo ga se ljeto povezivalo s Dinamom, a hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković (31) završio je u redovima Barcelone, koja je iskoristila nastalu sagu i pojačala si dubinu na poziciji golmana. Prvi golman Katalonaca je španjolski reprezentativac Joan Garcia, a na klupi je iskusni poljski golman Wojciech Szczesny.

U Španjolskoj se očekuje kako će Szczesny, koji će ove sezone napuniti 37 godina, na kraju sezone objesiti golmanske rukavice. To je, između ostalog, već učinio još 2024. godine, ali ga je Barcelonin poziv namamio na povratak među stative. Tu je, iako posuđen Ajaxu, njemački reprezentativaci i dugogodišnji kapetan Marc-Andre ter Stegen.

Foto: FC Barcelona

Podsjetimo, Livaković je u rujnu debitirao na golu Barcelone u sedmom kolu La Lige u pobjedi protiv Seville, a hrvatski menadžer Andy Bara rekao je u Podcastu Inkubator kako "vatreni" nije stigao u Kataloniju kako bi bio pričuvni golman.

- Livaković je došao u Barcelonu kako bi se pripremio postati prvi golman sljedeće sezone i boriti se s Garcíjom za mjesto prve opcije -rekao je Bara i time privukao pažnju navijača Barcelone.

Njegovu izjavu prenijele su brojne navijačke stranice katalonskog kluba, a mnogi ističu kako Livakoviću neće biti lagan put do prvog golmana, ali kako je njegov mentalitet od velikog značaja u klubu. Ovo su neki od najpopularnijih komentara.

🚨 Andy Bara (Livakovic's agent): "He went to Barcelona to prepare to be the starting goalkeeper in the next season." pic.twitter.com/jvDXjgwZyM — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 1, 2026

"Postoji razlog zašto je Ter Stegen na posudbi. Žao mi je, Garcia je nezamjenjiv," piše popularni komentar s više od 800 reakcija.

"Ovo je dobra stvar za klub. Svaki igrač u svlačionici trebao bi biti ambicija biti prvi izbor na svojoj poziciji. Ne želimo igrače koji su sretni s time da su na klupi. Ovo je dobro za nas, i dobro je da Joan Garcia ima nekoga tko mu želi uzeti mjesto, ljudi, nemojte ismijavati takav mentalitet!"

Foto: Screenshot

"Bilo bi odlično za nas kada bi gurao i motivirao Garciju. Od toga svi možemo imati samo koristi."

"On je nevjerojatan rezervni golman, a ovo je izjava menadžera koji radi svoj posao."

"Gotovo je nemogući zadatak izboriti se za mjesto ispred Garcije, ali ovo nam treba, borba za svaku poziciju u momčadi."