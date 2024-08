'Barakudama' se otvorio put do finala Olimpijskih igara! Kad i s kim igraju polufinale u Parizu?

Hrvatska vaterpolska reprezentacija će u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu igrati protiv Mađarske koja je nakon peteraca porazila Italiju. Susret između Italije i Mađarske je završio 9-9, a nakon izvođenja peteraca Mađari su slavili sa 3-1 i iznenadili mnoge prognozere prošavši u borbu za medalje. U skupini su Mađari izgubili od Španjolske 10-7 i Australije 9-8, u pripremama za Pariz i od Hrvatske, na Svjetskom prvenstvu u Dohi završili su sedmi, na Europskom prvenstvu u Zagrebu četvrti.

Podsjetimo, Hrvatska je plasman u polufinale izborila pobjedom 10-8 protiv Španjolske. U drugom polufinalu igrat će Srbija i SAD, a obje utakmice na rasporedu su u petak. Hrvatska će igrati od 19.30.

Pokretanje videa... 02:26 Doček hrvatskih olimpijaca na Trgu bana Jelačića | Video: 24sata/pixsell

Mađari su na startu utakmice poveli 2-0, a dva razlike su imali i na poluvremenu (4-2). Italija je fantastično otvorila drugi dio susreta, sa četiri gola u nizu okrenula je rezultat od minus dva, do plus dva, da bi Mađarska smanjili. Na startu posljednje četvrtine Talijani su ponovo imali dva gola (8-6), no Mađari su s tri gola u nizu 2:50 prije kraja poveli sa 9-8. Italija je izjednačila, a u posljednjih 90 sekundi više nije bilo golova, pa je susret razriješen nakon izvođenja petereca. Mađarska je bila bolja sa 3-1 izborivši put u polufinale. Mađare je predvodio Kristzian Manhercz s pet golova, dok su na talijanskoj strani Francesco di Fulvio i Gonzalo Echenique zabili po tri gola.

Hrvatska je u ranije odigranom susretu porazila Španjolsku sa 10-8. Po dva gola za Hrvatsku postigli su Loren Fatović, Maro Joković i Konstantih Harkov, po jedan su dodali Rino Burić, Ante Vukičević, Marko Žuvela i Josip Vrlić, dok je Marko Bijač upisao osam obrana. Hrvatska protiv aktualnog europskog prvaka niti u jednom trenutku nije gubila, odigrala je najbolju utakmicu na turniru te ušla u borbu za odličja.

U drugom polufinalu snage će odmjeriti Srbija i SAD. Aktualni olimpijski pobjednici vaterpolisti Srbije izborili su plasman u polufinale nakon što su u četvrtfinalu pobijedili Grčku sa 12-11. Bio je to izjednačen susret u kojem niti jedna ekipa nije imala više od gola prednost, sa čak 11 izjednačenja, a presudio je gol Nikole Jakšića 1.2 sekunde prije kraja. Srbiju je do pobjede vukao Dušan Mandić, koji je postigao pet golova, a sa tri ga je pratio Viktor Rašović. Na grčkoj strani najefikasniji su bili Dimitrios Skoumpakis s tri gola, dok je Angelos Vlachopoulos dodao dva gola.

Srbija će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta vaterpolisti Sjedinjenih Američkih Država koji su boljim izvođenjem peteraca pobijedili Australiju sa 4-3. Susret je završio 7-7. Prilikom izvođenja peteraca na australskoj strani neprecizni su bili Miloš Maksimović i Chaz Poot, a na američkoj strani tek Alex Obert. U američkim redovima najefikasniji su bili Alex Bowen i Hanes Daube sa po dva gola, dok je Australiju predvodio Luke Pavvilard sa četiri gola.