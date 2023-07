'Barakude' pobijedile Kanadu, slijedi okršaj za deveto mjesto

Nakon što su u osmini finala izgubili od Crne Gore (13-21), hrvatski vaterpolisti su umjesto prema borbi za medalje krenuli prema razigravanju za pozicije od devetog do 12. mjesta. Kad ti je cilj medalja, a završiš minimalno šest mjesta od iste, sve je jasno. No, do tog devetog mjesta treba doći i to protiv Australije jer su 'barakude' s 13-5 (3-2, 3-1, 5-1, 2-1) bile bolje od objektivno slabije Kanade.

Prvi je ovo od dva beznačajna susreta za izabranike Ivice Tucka, a vjerojatno je cilj ipak s nekom pozitivom završiti prvenstvo te će više igrati oni koji su bili i na tribinama. Tako je na golu bio Toni Popadić koji je branio dosta dobro, a u bazenu su još bili i Andrija Bašić i Filip Kržić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Konstantin Harkov je ovaj put razigravao kolege pa nije zabio ni gol, a opet je hrvatske vaterpoliste mučio igrač više. U 12 pokušaja tek su tri puta zabili protiv Kanade.

Hrvatska - Kanada 13-5 (3-2, 3-1, 5-1, 2-1)

Hrvatska

Bijač, Burić 2, Čagalj 1, Butić 3, Lazić 3, Bukić 2, Kržić, Žuvela, Marinić Kragić 1 (1-1), Vrlić 1, Bašić, Harkov, Popadić (8+1 obrana)

Izbornik: Ivica Tucak

Kanada

Radenovic (1 obrana), Patterson, Djerkovic, Constantin-Bicari 1, Halajian 1, Blanchard 1, Gerakoudis, Cote 1, Gardijan 1, Soleimanipak, Lapins, Hachem, McKnight (7 obrana)

Izbornik: Patrick Oaten