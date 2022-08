Barbir najavio meč za pojas: Ja pogodim ljude i oni se ne dižu

Na četiri mjeseca me ozljeda udaljila iz dvorane, ali uvijek sam u dvorani - glavom. Cijelo vrijeme sam bio u sportu, kad nisam mogao trenirati sam gledao snimke, analizirao i učio. Dva dana nakon operacije sam krenuo raditi snagu, još me anestezija držala kad sam radio zgibove, rekao je povratnik u kavez Đani Barbir (23, 4-0-1) u najavi nadolazećeg 'FNC 7' spektakla u pulskoj Areni.

Tog 3. rujna očekuje nas 10 uzbudljivih mečeva, od čega tri za titulu, a u jednom će biti i borac zagrebačkog American Top Teama. Napast će pojas srednje kategorije protiv domaćeg borca iz pulskog Trojana, Andija Vrtačića (27, 2-0). Trebali su se prije dvije godine boriti u finalu 'Armagedona', ali tad se ozlijedio Andi. A da se ova borba ne dogodi prije 'pobrinulo' se i Đanijevo koljeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Barbir najavljuje borbu za pojas

- Računao sam na to da ću se boriti prošle godine u prosincu u Osijeku i bio sam u vrhunskoj formi, ali taman tako me krajem rujna na hrvačkom treningu dogodila glupa situacija i koljeno je samo kvrcnulo, tako je to sve počelo i završilo. U početku smo mislili da će biti puno lošije jer je zvuk bio katastrofalan, kao da su slomili tri drveta - prisjetio se Đani pa se osvrnuo na nadolazeći meč.

- Kako se nisam borio dvije godine, zaželio sam se cijelog procesa. Od priprema, sparinga, skidanja kila, osjećam se kao da imam neki novi početak, ulazim u drugo poluvrijeme i mislim da ću u sljedećih pet godina napraviti jako jako velike stvari.

Vrtačić ga je prozvao nakon povratničke pobjede protiv Zorana Đođa (34, 13-20-1), a nedugo nakon toga stigla je objava iz Fight Nation Championshipa kako ćemo ga gledati u Puli protiv poznatog mu rivala.

- Dobar dečko, dobar borac. Nepredvidiv, ali nije toliko nepredvidiv koliko misli. Daleko sam bolji borac od njega, to će se vidjeti. Moja najveća prednost je ta što pravim štetu. Kad te pogodim zaspeš i ne dižeš se, a on te pogodi 300 puta i ljudi idu dalje na njega. Dosad je moj najkvalitetniji protivnik tehnički i psihički, poštujem ga, dobar je borac, ali trebat će mu puno više za pobjedu. Pojas ide meni - zaključio je Barbir.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim, a spektakl kreće u 20 sati. Prvi dio bit će dostupan besplatno na YouTube kanalu 24sata, dok je PPV po cijeni od 39 kuna dostupan na putem pretplate na "24sataPLUS+" sadržaj uz dodatne pogodnosti i na FNC.tv platformi.

