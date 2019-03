Barca Modriću: Dres Messija se lakše dobije preko online shopa

Barcelona je na službenoj stranici na Twitteru objavila fotografiju s posljednjeg El Clasica u Madridu na kojoj su Luka Modrić i Leo Messi.

Na fotki se vidi na kakve su sve načine realovci pokušavali zaustaviti Argentinca, a Barcelona je scenu u kojoj Luka vuče za dres Messija iskoristila u promidžbene svrhe.

- Puno je lakše dobiti Messijev dres ako odete u naš online shop - piše na službenoj stranici Barcelone na Twitteru.

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ