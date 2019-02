Ramos vikao Luki i suigračima: Nemojte da primimo 6 komada

U sinoćnjem El Clasicu konačnih 3-0 za Barcelonu svojim je trećim golom zaokružio urugvajski matador Luis Suarez. Penal, 'panenka' i - totalna frka, nemoć u Realovim redovima usred Madrida.

Kapetan Sergio Ramos znao je da je tim golom izgubljena svaka šansa za plasman u finale kupa, ali... Do kraja je bilo još 20 minuta, a face suigrača odavale su predaju i Ramos je zaurlao:

- Ne dozvolite da nam opet utrpaju šest komada!

Spuštena ramena, pogledi u uprti u pod, a Barca trpa... Dovoljno da Ramosu pred oči dođu derbiji u kojima su Messi i(li) Ronaldinho došli na Bernabeu pa ne samo pobijedili nego zgazili Reala u njegovom dvorištu.

Los Blancosi do kraja nisu primili više nijedan gol i to je zapravo jedino što im je uspjelo u jednoj od tužnijih noći za najtrofejniji klub planete. Nekad osvojiš sve, a nekad je 'dobro' i kad ne primiš više od tri komada.

