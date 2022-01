Ousmane Dembele (24) bi do kraja sezone utakmice mogao gledati s tribina. Francuzu na ljeto istječe ugovor s Barcelonom. "Blaugrana" mu je ponudila novi, sa smanjenom plaćom, ali Dembele je to odbio.

Bilo je jasno da ga moraju prodati ove zime ako barem žele nešto zaraditi jer će na ljeto biti slobodan igrač. Spominjale su se brojne opcije, kao najizglednija bio je Tottenham, ali i to je propalo za napadača mauritansko-senegalsko-malijskih korijena.

Manchester United nije bio zainteresiran, Chelsea nije započeo pregovore, Tottenham nije bio ni blizu, Arsenal nije htio ući u pregovore oko trampe s Pierreom Emerickom Aubameyangom, a ni PSG se nije uspio dogovoriti s Barcelonom, javlja Fabrizio Romano.

- Danas, 20. siječnja, malo prije nego što Ousmane Dembele ulazi u posljednju etapu ugovora u Barceloni, jasno je da on ne želi biti dio momčadi ni dio projekta. Ovaj scenarij smo iskomunicirali s nogometašem i njegovim agentom te on odmah mora napustiti klub jer želimo samo odane nogometaše te se nadamo da će transfer biti dovršen do 31. siječnja - govorio je sportski direktor Barcelone Mathieu Alemany prije desetak dana.

Sve je izglednije kako će francuski nogometaš do kraja sezone ostati u Barceloni, ali samo je pitanje u kojoj ulozi. S obzirom na to da je odbio novi ugovor s manjom plaćom, a uz to nije otišao, postoji mogućnost da ga Xavi u potpunosti otpiše i pošalje na tribine.

Gledajući koliko je doprinio momčadi, to i ne bi bila velika šteta. Ali uzmite u obzir koliko je koštao...

Za svaki gol 4,5 milijune eura

Dembele je u Barcelonu stigao na ljeto 2017. godine za 140 milijuna eura, 100 milijuna eura više od tržišne cijene. Najavljivali su ga kao nasljednika Lionela Messija, ali ispostavio se kao potpuni promašaj. Veliki talent i sjajan igrač, ali nikada izbrušen do kraja.

Svako malo je bio ozlijeđen, a i kada je igrao, nije ni blizu opravdao uloženo. Odigrao je 129 utakmica, zabio 31 gol i 23 puta asistirao. Četiri i pol milijuna eura po golu. Novac bačen u vjetar.