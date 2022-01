Danas, 20. siječnja, malo prije nego što Ousmane Dembele (24) ulazi u posljednju etapu ugovora u Barceloni, jasno je da on ne želi biti dio momčadi ni dio projekta. Ovaj scenarij smo iskomunicirali s nogometašem i njegovim agentom te on odmah mora napustiti klub jer želimo samo odane nogometaše te se nadamo da će transfer biti dovršen do 31. siječnja, rekao je sportski direktor Barcelone Mathieu Alemany i tako samo završio sagu s mladim francuskom nogometašem koji nikad nije opravdao status talenta.

Nadali su se mnogi da će Ousmane Dembele biti i svojevrsni nasljednik Lionela Messija na desnoj strani, oduševljavao je igrama još u dresu Rennesa pa kasnije i u dresu dortmundske Borussije, zatim je stigao u Kataloniju za ogromnih 140 milijuna eura, a u dresu Barcelone je napravio, a ne možemo reći baš ništa, ali puno manje od očekivanog.

Od treninga mu je bio draži PlayStation, očito je i malo previše 'poletio' pa se nije trudio ni na treninzima, mijenjali su se treneri, a on nije uspio ni kod jednog. U 129 utakmica zabio je 31 gol uz 29 asistencija što i ne zvuči katastrofalno, ali nikad nije 'to bilo to'. U dresu Barcelone je dugih pet godina, ali više neće biti.

- Trener i stručni stožer ne žele raditi s nogometašima koji ne žele biti u Barceloni jer je klub iznad svega. Ovo je i odluka trenera te u tome ima našu punu podršku - zaključio je sportski direktor Katalonaca.

Spominjalo se da bi mogao u Newcastle, ali navodno je rekao da ga to ne zanima. No, tek su mu 24 godine i sve se još u njegovom slučaju može preokrenuti. Velika je odluka pred mladim Dembeleom, ali još je veća ona želi li 'ozbiljno' igrati nogomet ili ne.