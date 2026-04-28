Barca upozorila Savez, Yamal propušta prva dva susreta SP-a?

Sjajna sezona Barceloninog čuda od djeteta, Laminea Yamala, prerano je završila zbog ozljede, no prava drama tek se sprema uoči Svjetskog prvenstva. Dok se španjolska nacija nada da će njihov novi dragulj predvoditi reprezentaciju, u katalonskom klubu zauzeli su čvrst i jasan stav, piše Diario Sport. Zdravlje 18-godišnjaka je prioritet i ne žele nikakvo požurivanje njegovog povratka na teren, čak i ako to znači da će propustiti uvodne utakmice Mundijala.

Yamal, koji je ove sezone oduševio s 24 gola i 18 asistencija u 45 nastupa, ozlijedio je zadnju ložu u prvenstvenoj utakmici protiv Celte Vigo. Bizarno, ozljeda se dogodila u trenutku dok je izvodio i zabio gol iz penala, nakon čega je odmah legao na travnjak i zatražio zamjenu. Liječnički pregledi potvrdili su da je za njega klupska sezona završena.

Zabrinutost u Barceloni je velika, pogotovo zbog visokog rizika od obnavljanja ozljeda zadnje lože. Kako navodi Diario Sport, održan je sastanak sportske komisije kluba s elitnim fizioterapeutima Raúlom Martínezom i Fernandom Galánom, koji surađuju i sa Španjolskim nogometnim savezom (RFEF). Cilj sastanka bio je uspostaviti vrlo oprezan plan oporavka kako bi se izbjegli bilo kakvi dugoročni problemi.

U klubu ne žele ubrzavati proces. Barcelona inzistira na poštovanju predviđenih rokova oporavka, koji se za ovakvu vrstu ozljede procjenjuju na mjesec i pol do dva.

S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo počinje za manje od dva mjeseca, a Španjolska prvu utakmicu igra 15. lipnja protiv Zelenortske Republike, vremena je malo. U Barceloni shvaćaju da će Yamal vjerojatno biti na popisu izbornika Luisa de la Fuentea, ali ne gledaju blagonaklono na ideju da zaigra od prve minute.

Njihov plan je preskakanje prva dva susreta u skupini, protiv Zelenortske Republike i Saudijske Arabije (21. lipnja), kako bi se izbjegao rizik. Cilj je da Yamal bude potpuno spreman i na sto posto za treću, potencijalno odlučujuću utakmicu protiv Urugvaja 27. lipnja, a potom i za nokaut fazu turnira.

*uz korištenje AI-a