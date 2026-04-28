Obavijesti

Sport

Komentari 0
PIŠU ŠPANJOLCI

Barca upozorila Savez, Yamal propušta prva dva susreta SP-a?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Lamine Yamal se ozlijedio i propušta ostatak sezone. Klub inzistira na oporavku i bitnije je Barceloni da se oporavi nego da bude u udarnoj momčadi na Svjetskom prvenstvu, a možda i da propusti prve susrete

Sjajna sezona Barceloninog čuda od djeteta, Laminea Yamala, prerano je završila zbog ozljede, no prava drama tek se sprema uoči Svjetskog prvenstva. Dok se španjolska nacija nada da će njihov novi dragulj predvoditi reprezentaciju, u katalonskom klubu zauzeli su čvrst i jasan stav, piše Diario Sport. Zdravlje 18-godišnjaka je prioritet i ne žele nikakvo požurivanje njegovog povratka na teren, čak i ako to znači da će propustiti uvodne utakmice Mundijala.

Yamal, koji je ove sezone oduševio s 24 gola i 18 asistencija u 45 nastupa, ozlijedio je zadnju ložu u prvenstvenoj utakmici protiv Celte Vigo. Bizarno, ozljeda se dogodila u trenutku dok je izvodio i zabio gol iz penala, nakon čega je odmah legao na travnjak i zatražio zamjenu. Liječnički pregledi potvrdili su da je za njega klupska sezona završena.

Zabrinutost u Barceloni je velika, pogotovo zbog visokog rizika od obnavljanja ozljeda zadnje lože. Kako navodi Diario Sport, održan je sastanak sportske komisije kluba s elitnim fizioterapeutima Raúlom Martínezom i Fernandom Galánom, koji surađuju i sa Španjolskim nogometnim savezom (RFEF). Cilj sastanka bio je uspostaviti vrlo oprezan plan oporavka kako bi se izbjegli bilo kakvi dugoročni problemi.

U klubu ne žele ubrzavati proces. Barcelona inzistira na poštovanju predviđenih rokova oporavka, koji se za ovakvu vrstu ozljede procjenjuju na mjesec i pol do dva.

S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo počinje za manje od dva mjeseca, a Španjolska prvu utakmicu igra 15. lipnja protiv Zelenortske Republike, vremena je malo. U Barceloni shvaćaju da će Yamal vjerojatno biti na popisu izbornika Luisa de la Fuentea, ali ne gledaju blagonaklono na ideju da zaigra od prve minute.

Njihov plan je preskakanje prva dva susreta u skupini, protiv Zelenortske Republike i Saudijske Arabije (21. lipnja), kako bi se izbjegao rizik. Cilj je da Yamal bude potpuno spreman i na sto posto za treću, potencijalno odlučujuću utakmicu protiv Urugvaja 27. lipnja, a potom i za nokaut fazu turnira.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026