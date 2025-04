Barcelona dobila spor protiv La Lige, Dani Olmo može igrati...

Španjolsko Nacionalno vijeće za sport (CSD) odlučilo je da Dani Olmo (26) i Pau Victor (23) imaju pravo igrati za Barcelonu do kraja sezone. La Liga im je prošlog ljeta dodijelila privremene licence za registraciju, no kasnije ih je povukla uz obrazloženje da Barcelona do roka 31. prosinca nije uspjela dokazati usklađenost s financijskim pravilima lige.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Romano: Dani Olmo prelazi u Barcelonu! Evo koliko bi Dinamo trebao zaraditi od tog transfera | Video: 24sata Video

CSD je u siječnju odobrio Barceloninu žalbu i privremeno vratio dvojicu igrača na popis registriranih. Unatoč tome, La Liga je u srijedu izjavila da klub nema financijske kapacitete za njihovu registraciju. CSD je zatim poništio sporazum između španjolskog prvenstva i Nogometnog saveza (RFEF), navodeći da registracije ostaju valjane jer RFEF nije donio službenu odluku o njihovu poništenju.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

U istom priopćenju La Liga je objavila da je Barceloni smanjila limit za plaće zbog nepravilnosti u godišnjim financijskim izvješćima za sezonu 2024./25. Barcelona je 3. siječnja sklopila ugovor o prodaji VIP loža na stadionu Nou Camp, koji je trenutačno u obnovi, kako bi prikupila 100 milijuna eura potrebnih za poštivanje financijskog fair playa i produljenje registracija Olma i Victora. No La Liga je navela da taj ugovor nije evidentiran u financijskim izvješćima podnesenima prošlog tjedna te da ga je verificirao neimenovani revizor.