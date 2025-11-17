Barcelona na Camp Nouu nakon dvije i pol godine 'izbjeglištva'. Cijene ulaznica šokirale mnoge

Dvije i pol godine nakon početka velikih renovacija, Barcelona će se u subotu vratiti na kultni stadion Camp Nou na utakmicu 13. kola La Lige protiv Athletic Bilbaa.

"Vraćamo se kući", napisala je Barça na društvenim mrežama u ponedjeljak rano poslijepodne kako bi službeno objavila vijest. Nakon što je nekoliko puta odgodila preseljenje, katalonski velikani ponovno će igrati na terenu Camp Noua, gdje su renovacije još u tijeku, ali bi trebale omogućiti da utakmicu gleda 45.000 gledatelja.

Aktualni španjolski prvaci, trenutno drugi u La Ligi iza Real Madrida, od početka sezone 2023/24. igraju domaće utakmice na Olimpijskom stadionu Montjuïc ili stadionu Johan Cruyff.

Klub je u priopćenju za javnost naveo da je dobio dopuštenje gradskog vijeća za igranje na Camp Nouu pred 45.000 gledatelja, ali još nije dobio odobrenje Uefe za igranje utakmica Lige prvaka tamo. Timovi koji sudjeluju u europskim natjecanjima, teoretski, ne smiju mijenjati domaći stadion usred sezone.

Barcelona, ​​koja je i dalje u financijskim gubicima, uglavnom zbog kašnjenja u obnovi, očajnički treba prihode koje generira njezin stadion kako bi ponovno uspostavila stabilnost. Barça je procijenila da će trošak opsežne obnove svog stadiona, koji će moći primiti 105.000 gledatelja, što je europski rekord, nakon završetka projekta, iznositi milijardu i pol eura.

A cijene ulaznica za subotnju utakmicu i više su nego paprene. Najjeftinija, za dijelove iza golova, iznosi čak 199 eura. One najskuplje su 589 eura, i to za obična mjesta na glavnoj tribini! A za VIP ulaz zainteresirani će morati iskeširati čak 1000 eura. Članovi kluba imaju pravo na 20 posto popusta, a iz kluba još nisu odlučili što će s 23.000 pretplatnika s Montjuïca. Madridska Marca je, očekivano, cijene nazvala ludima.