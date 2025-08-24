Obavijesti

POBJEDA KATALONACA

Barcelona gubila 2-0, a onda je izvela pravo čudo u nadoknadi

Piše Jakov Drobnjak,
Barcelona gubila 2-0, a onda je izvela pravo čudo u nadoknadi
Foto: Pablo Morano

Činilo se da će katalonski velikan posrnuti u prvom kolu, no Pedri i Torres su vratili utakmicu u egal. Ne samo da nije izgubila, Barcelona je uzela puni plijen velikim preokretom i golom u 91. minuti

Barcelona je priredila sjajan preokret u drugom kolu španjolskog prvenstva. Na gostovanju kod Levantea Katalonci su gubili 2-0 nakon prvih 45 minuta, a onda u drugom dijelu zabili tri gola i iščupali tri boda od novog prvoligaša.

Već u 15. minuti je Levante šokirao Barcu. Lopta s jedne na drugu stranu, obrana Barce se nije snašla, Toljan je poslao loptu u kazneni prostor gdje je bio Romero koji zabija za 1-0. U sedmoj minuti nadoknade prvog dijela Morales je realizirao penal za Levante i odjednom je Barca bila u velikom problemu.

LaLiga - Levante v FC Barcelona
Foto: Pablo Morano

Srećom po Hasnija Flicka Barca se ekspresno vratila u nastavku. U 49. minuti Pedri je poslao neobranjiv "projektil" izvan kaznenog prostora, a već u 52. minuti Ferran Torres zabio je za izjednačenje. Raphinha je izveo korner, a Torres pospremio za 2-2. Pritiskala je Barcelona, ali nije uspjela probiti obranu Levantea sve do 90. minute kada su si domaći zabili auto-gol. Yamal je poslao loptu u srce peterca, a nesretni Elguezabal zabio je gol u vlastitu mrežu. Tako se Barca izvukla u posljednjim minutama i upisala i drugu prvenstvenu pobjedu.

U prvom kolu Barca je pobijedila Mallorcu 3-0, a u sljedećem idu u goste Rayu Vallecanu.

