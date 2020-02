Barcelona i Napoli, Liga prvaka i Argentina: Messi i Maradona!

U utorak, u 21:00, na napuljskom San Paolu grmjet će himna Lige prvaka, a na travnjak istrčati Napoli i Barcelona. Katalonci su fantastično, u dvije slike i nekoliko riječi, najavili svoje ukazivanje podno Vezuva.

Dva su nogometna genija označila povijest dva kluba, utkali neopisivu radost u prošlost i sadašnjost Barcelone i Napolija, a s Nou Campa su se na vrhunski jednostavan način naklonili i posebnoj zemlji.

Na argentinskom zraku rastu nogometni čarobnjaci. Većih od Diega Armanda Maradone i Lionela Andrésa Messija - nema. Namještaju 'vanzemaljci' loptu, jedan u dresu Barce, jedan u dresu Napolija... Ma i na fotografiji se čuje uzdah iščekivanja punog stadiona!

The epitome of history.

Past & Present.

Napoli & Barça.

Back on Tuesday. 🍿 pic.twitter.com/P1sw9vvLvG