Barcelona: Imamo dresove kao Hrvati, e sad ćemo pobjeđivati

Navijačima i publici ne sviđa se novi dres Barcelone s kvadratićima, sličan onome kojeg nosi reprezentacija Hrvatske, pokazale su tri ankete objavljene u Španjolskoj.

Španjolski nogometni prvak Barcelona u utorak pušta u prodaju dresove s plavim i crvenim kvadratićima, čime nakon 120 godina napušta tradicionalne pruge.

Da im se taj dres ne sviđa izjasnilo se 72 posto čitatelja dnevnih novina La Vanguardia, sa sjedištem u Barceloni, pokazala je anketa objavljena na njenoj internetskoj stranici gdje je u ponedjeljak do ponoći bilo prikupljeno 1.600 glasova.

Na ljestvici od 0 do 10 čak je 71,19 posto čitatelja sportskog lista Mundo Deportivo, također sa sjedištem u Barceloni, dalo ocjenu 0. U toj internetskoj anketi je bilo prikupljeno 7.520 glasova.

U anketi novina Marca, sa sjedištem u Madridu, 76 posto čitatelja je poručilo da im se ne sviđa "kockasti" dres. Bilo je prikupljeno gotovo 97.000 glasova.

"Samo nedostaje da se u njemu pojavi Antoine Griezmann pa da bude još grozniji", napisao je čitatelj potpisan kao Danygp.

Francuski napadač Griezmann napustio je Atlético pa bi ovo ljeto mogao prijeći u Barcelonu. Jedan je čitatelj u komentaru ispod ankete u Marci naveo da je to "kopija Hrvatske".

Kapetan Lionel Messi i suigrači počet će nositi novi dres u srpnju, kada krenu na pripremni turnir u Japan.

Dresovi s crvenim i bijelim kvadratićima gotovo su 30 godina prepoznatljivi znak nogometaša Hrvatske, nakon državne samostalnosti 1990. godine. Američki proizvođač sportske opreme Nike sponzor je i Hrvatskom nogometnom savezu (HNS) i Barceloni.

"Dobar pokušaj Barcelono, no ne možeš pobijediti crvene i bijele kvadratiće", poručio je HNS preko Twittera, pa dopisao:

"Uvjereni smo da će Ivan Rakitić uživati u novom Barceloninom dresu".

Od poznatih momčadi u Europi 'kockice' nosi još samo portugalski prvoligaš Boavista. Klub iz grada Porta, odnosno njegove četvrti Boaviste, ima dresove s crno-bijelim kvadratićima, poput šahovske ploče. Portugalski prvoligaš Moreirense pak ima dresove sa zeleno-bijelim kvadratićima.

Barcelona je od osnutka 1899. godine imala pruge na dresovima, a s tim tradicionalnim dizajnom završila je i ovu sezonu. No sada će plave i crvene kvadratiće nositi ne samo njena nogometna, već i košarkaška te rukometna momčad.

Rakitić, Tomić i Cindrić u kockastom

Nove dresove će tako od ovog mjeseca ondje nositi hrvatski nogometaš Ivan Rakitić, kapetan košarkaške sekcije Ante Tomić te rukometni reprezentativac Luka Cindrić koji je upravo prešao iz poljskog Kielca.

U Barceloni su strahovali da im Euroliga neće dopustiti nošenje novih dresova, budući da u tom košarkaškom natjecanju nikada nisu korišteni takvi dresovi koji bi mogli odudarati od pravilnika.

- U principu su se složili da ih možemo koristiti. Eto, sada će sve ekipe Barcelone imati dresove kao Hrvatska - našalio se Carles Cascante, glasnogovornik košarkaške sekcije, u telefonskom razgovoru za Hinu.

- Sigurno ćemo sada pobjeđivati - dodao je.

Pau Campana, glasnogovornik rukometne ekipe, izjavio je:

- Da, i mi ćemo nositi dresove s kvadratićima.

Rekao je da zasad nije određen datum medijskog predstavljanja Cindrića koji bi mogao biti prvi novi igrač predstavljen publici u "kockicama".

"Nismo kopirali Hrvatsku"

U klubu tvrde da im za novi dizajn dresova uzor nije bila Hrvatska, koja je prije godinu dana osvojila srebrnu medalju na nogometnom Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Barcelona je u ponedjeljak u priopćenju navela:

"Novi dizajn je inspiriran gradom Barcelonom, odnosno karakterističnim blokovima okruga Eixample. On je dom nekih od najprepoznatljivijih građevina koje je dizajnirao veliki arhitekt Antoni Gaudi".

📍 Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3. lipnja 2019.

Eixample je četvrt u središtu Barcelone nastala krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a koja se sastoji od skupina zgrada objedinjenih u kvadrate. Ondje se nalazi i znamenita crkva Sagrada Familia. Nike je također poručio kako je dizajn inspiriran tom četvrti.

"Barcelona je klub s istaknutom i pustolovnom filozofijom koja se osjeća diljem grada", rekao je Pete Hoppins, direktor za dizajn u Nikeu povodom predstavljanja dresa u ponedjeljak.