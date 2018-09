Barcelona je favorit za Ligu prvaka, Young Boysi najlošiji

Nakon četiri mjeseca posta, današnjim danom počinje nova sezona Lige prvaka. Novitet je taj što će utakmice ove sezone igrati u dva termina, u 19 i 21 sat. Povodom toga, portal SofaScore objavio je tko su glavni favoriti za osvajanje "klempavog" trofeja.

Ljestvica je napravljena prema koeficijentima kluba u Ligi prvaka i njihovim općenitim koeficijentima. Pošle godine naslovom se okitio Real Madrid, no unatoč tome nisu prvi favoriti za osvajanje. Prvo mjesto pripada Kataloncima dok se na zadnjem mjestu nalaze Dinamovi krvnici Young Boysi

Najveći favorit je Barcelona predvođena s Leom Messijem i Ivanom Rakitićem, koja je svake godine jedan od glavnih favorita, a zadnji put su Ligu prvaka osvojili 2015. godine. Prošlogodišnji osvajač Real Madrid nalazi se na trećem mjestu, a taj je pad uzrokovan odlaskom Cristiana Ronalda u Juventus, a upravo iza njih se nalazi novi Cristianov klub.

Najmanje šansi za osvajanje naslova imaju Young Boysi koji su izbacili Dinamo u playoffu za Ligu prvaka te se nalaze na 32. mjestu dok je mjesto ispred njih Crvena Zvezda koja se nakon 27 godina opet plasirala u najelitnije klupsko natjecanje. Na 30. mjestu nalazi se AEK u kojem igra novi reprezentativac Marko Livaja.

Od klubova u kojima igraju hrvatski igrači, Liverpool Dejana Lovrena nalazi se na sedmom mjestu, a hrvatski Inter u kojem igraju Vrsaljko, Perišić i Brozović je na 14. mjestu.

