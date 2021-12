Prošla je čak 21 godina kako Barcelona posljednji put nije prošla skupinu Lige prvaka. Bilo je to u sezoni 2000/01., kad su Katalonci gledali u leđa Milanu i Leedsu, a u momčadi su bili Rivaldo, Philip Cocu i - Xavi Hernández.

Legenda kluba vratio se na Camp Nou kao trener, a sad bi mu se moglo dogoditi isto. Barcelona je kod kuće odigrala mršavih 0-0 protiv Benfice i uoči posljednjeg kola drži drugo mjesto koje joj jamči prolazak, s dva boda više od Portugalaca.

Ipak, raspored joj ne ide na ruku jer Barcelona večeras gostuje kod Bayerna koji je maksimalan i potpuno rasterećen, ali i koji ju je pobijedio posljednja tri puta u Ligi prvaka. Zadnja dva: katastrofalnih 8-2 u četvrtfinalu 2019/20. i 3-0 u grupnoj fazi ove sezone na Camp Nouu. Benfica kod kuće dočekuje otpisani Dinamo Kijev.

Jedina dobra vijest za Barcelonu, ako je uopće ima, jest da u Münchenu nema navijača zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Ako pitate Xavija, doduše, to ne smatra nekom prednošću.

- Šteta što nema publike, svi igramo za navijače i sve će se činiti još hladnijim. Ne vidim tu nikakvu prednost. Igračima će biti neobično - kazao je trener Barcelone.

Situacija je po njega, doduše, mogla biti još i lošija jer je napadač Benfice Haris Seferović u 93. minuti išao sam na Marc-Andréa ter Stegena i prebacio ga, a kad je trebalo samo gurnuti loptu u prazan gol, promašio ga je. I bacio u očaj trenera Jorgea Jesusa.

Da je to ušlo, Benfica je već mogla proslaviti prolazak grupe, a Barcelona bi imala zapečaćenu Europsku ligu. Ovako nada još živi, ali nije previše velika.

Barceloni treba pobjeda kako bi bila sigurna, a može i izgubiti samo ako Benfica ne pobijedi kijevski Dinamo u Lisabonu. Portugalcima za prolazak igra samo pobjeda i nadaju se da Barcelona neće srušiti Bayern na Allianz Areni. Odgovarao bi im i remi.

- Ako ne pobijedimo, ovisimo o Dinamu. Ali želim misliti da je važnije ovisiti o sami sebi nego o drugima - smatra Xavi.

Robert Lewandowski ostao je bez Zlatne lopte prošli tjedan, uzeo ju je sedmi put Lionel Messi, Barcelonina ikona. Društvene mreže već su preplavile poruke kako će se Poljak na terenu revanširati njegovu bivšem klubu i zaviti ga u crno.

- Je li najbolji? Ako nije najbolji, onda je jedan od najboljih. Čini razliku godinama, ali ne zabija samo golove, čini dobro i druge stvari. On je vrh među napadačima - rekao je Xavi dan uoči utakmice i nastavio:

- Pripremam se za pobjedu i prolazak u osminu finala, to je stvarnost, a onda će nam La Liga reći gdje smo. Mi smo Barça i dat ćemo sve od sebe da pobijedimo. Imamo dobru priliku ući u povijest. Bi li to bilo čudo? Ovisimo o sebi, isprobat ćemo naša oružja. Nakon utakmice ćemo vidjeti, ne vidim to kao čudo. To je utakmica, a mi možemo pobijediti svakog protivnika.

Barcelona ulazi u utakmicu nakon šokantnog domaćeg poraza od Betisa za vikend (1-0), Bayern nakon pobjede u "Der Klassikeru" protiv Borussije Dortmund (3-2) i tri uzastopne pobjede. Kladionice su, dakako, naklonjene Bavarcima (na pobjedu je koeficijent 1,60, a na Barcelonu čak 5,70), ali dok se igra, ništa nije gotovo...