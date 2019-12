Barcelona se divi potezu Luke Modrića: Baš si pravi gospodin

Nevjerojatni Leo Messi osvojio je u ponedjeljak rekordnu šestu Zlatnu loptu u karijeri. Nitko nogomet ne igra tako dobro kao Messi.

Briljantni je Argentinac na tronu naslijedilo našeg Luku Modrića koji mu je, kako je i red, uručio nagradu France Footballa i to s riječima:

- Čestitam! Ti to zaslužuješ!

Jedan igra za Real, a drugi za Barcelonu, ali osmijesi na licu prošlogodišnjeg i aktualnog najboljeg nogometaša planete sve su rekli o međusobnom respektu dvojice velemajstora.

Sports and football are not just about winning, they’re also about respect for your teammates and rivals. 🤝 #BallonDOr pic.twitter.com/0AvmMdrya1