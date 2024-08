Barcelona želi Perišića, a nada mu se i bivši klub: 'Zašto se ne bi vratio? Ovo je zlatna prilika'

Od velikog povratka u Hajduk nakon 16 godina, veličanstvenog dočeka na Poljudu pred više od 30 tisuća ljudi, ikone i božanstva u očima navijača do naprasnog odlaska i statusa omraženog među hajdučkim pukom. Kroz sve to je Ivan Perišić prošao u sedam mjeseci.

Pokretanje videa... 00:43 Gotovo je: Ivan Perišić odlazi iz Hajduka | Video: 24sata/Video

Još od kraja sezone špekuliralo se hoće li ostati, bilo je to povuci-potegni, čelnici su nemoćno slijegali ramenima i tvrdili da je odluka na njemu, no on je već u lipnju znao da želi otići. Uoči prve utakmice u sezoni sam je prišao Gennaru Gattusu i izrazio želju za odlaskom. Tada su očito krenuli problemi koji su eruptirali prošlog vikenda kada ga je talijanski trener izbacio iz momčadi. Već tada je bilo jasno kako povratka na staro nema pa je Hajduk u utorak potvrdio kako se rastaje s legendarnim hrvatskim reprezentativcem.

Foto: Luka Stanzl, Ivana Ivanović/PIXSELL

Gdje će Perišić nastaviti karijeru?

Iza njega je teška ozljeda koja je ostavila traga na njemu. Oporavio se od nje još u travnju kada je debitirao za Hajduk, ali daleko je od prave forme, što je pokazao početak sezone. Ozljeda, brzanje s oporavkom i izostanak s priprema ostavili su posljedice na njemu. Bez obzira na to, Perija je veliko ime u svjetskom nogometu, svatko bi htio u kadru imati takvu klasu i ne bi trebao imati problema s pronalaskom novog angažmana. I sam je otkrio kako je odbio dvije ponude uoči nove sezone, htjela ga je Sevilla, a šuška se kako bi mogao i u Barcelonu. To smo pisali prije nekoliko dana i odjeknulo je to španjolskim medijskim prostorom pa tako Barca-blaugranes, stranica koja prati zbivanja u katalonskom velikanu, piše kako bi Perišić došao kao zamjena za Nica Williamsa koji će ostati u Bilbau.

Foto: Frank Hoermann/DPA

Rado bi ga i Englezi opet vidjeli u Premier ligi, što se moglo iščitati iz komentara na društvenim mrežama, a nada mu se i njegov bivši klub Club Brugge u kojem je stasao u vrhunskog nogometaša. Dvije godine igrao je u Belgiji i za to vrijeme zabio 35 golova i 23 puta asistirao u 89 utakmica. Piše to belgijski medij Voetbalnieuws.

- Zlatna prilika: Perišić se uskoro vraća u belgijsku ligu? - naslov je teksta, a u nastavku piše:

- Posljednjih godina vidimo da se mnoga velika imena vraćaju u Belgiju. Zato ne bismo bili iznenađeni da u preostalih 18 dana prijelaznog roka vidimo još jedan takav transfer. Zašto se Ivan Perišić ne bi opet pojavio u Belgiji? Trener Gattuso ga je odstranio iz momčadi i objavio kako mu je igrač rekao da želi otići. Perišić ima ugovor s Hajdukom, ali moglo bi ga se dovesti.

Perija odlazi s Poljuda, ali pitanje je u kakvom statusu. Kao slobodan igrač ili u transferu vrijednom 200 tisuća eura, koliko iznosi otkupna klauzula. Tu nedoumica trebala bi se razriješiti u sljedećim danima.