Iris u emotivnoj poruci objavila slomljeno srce, odlazi li Livaja? 'Opet sam, to je više od poraza'

Kako se sezona bliži kraju, sve češće se spominju nekoliko odlazaka iz Hajduka. U prvom redu to su Lovre Kalinić, Josip Elez i Aleksandar Trajkovski, kao i Stipe Biuk te Jan Mlakar kojima istječu posudbe bez opcije otkupa. Potom se provlače i rastanci s Gennarom Gattusom, ali i kapetanom Markom Livajom.

Naravno, tako nešto se neće moći znati sa sigurnošću sve do završetka sezone ili početka ljetnog prijelaznog roka, ali postoje interesi za obojicu. Nagađanja je dodatno uzburkala Livajina supruga Iris, koja mu je posvetila emotivnu objavu na Instagramu.

Prvo je podijelila objavu jedne navijačke skupine Hajduka na kojoj je pisalo:

- Osim nas samih, najviše nam je žao njega. Dao je najbolje godine ovom klubu, zabio 91 gol, jučer još jedan nevjerojatan, ali nije dobio kvalitetne suigrače. Oprosti nam...

A potom je s pratiteljima podijelila i vlastite osjećaje.

- Četvrta godina, ponovno sam, ovo je više od poraza - napisala je Iris uz pjesmu Tonyja Cetinskog "Mjesečar".

Ta poruka uzburkala je osjećaje navijača Hajduka i brzo su se proširila nagađanja da ima dublje značenje. Hajdukovci se pribojavaju da bi mogla biti potvrda Livajina odlaska na kraju sezone.

Iris je, potom, objavila novu poruku.

- But you'll never walk alone - uz koju je dodala boje u obilježjima Hajduka.

Realnost je da, iako su čuda moguća do kraja prvenstva, Dinamo i Rijeka imaju veće šanse osvojiti naslov i da je Livaja velika većina Hajdukove momčadi. Da na svojim leđima vuče suigrače i da Hajduku nedostaje kvalitete da bi napravio iskorak u borbi za naslov.

Je li Livaji dosta ili će ostati i naredne sezone? Je li, možda, Iris dosta? Jesu li se oboje zasitili i spremni su na promjenu, novi nalet energije... Negdje drugdje? Tek ostaje za vidjeti u narednim tjednima...