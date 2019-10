Barcelonina veza na Etihadu: Olmo se susreo s Guardiolom

Dok je Dani Olmo (21) još bio igrač mlađih kategorija Barcelone, Pep Guardiola (48) vodio je njihove seniore. No trener je napustio Camp Nouu kad je Daniju bilo samo 14 godina. Volio je Pep afirmirati igrače iz čuvene La Masije i tko zna što bi bilo da Guardiola te 2012. nije otišao iz Barcelone, a Olmo dvije godine poslije prešao u Dinamo.

Olma i Guardiolu veže i činjenica da je njegov otac Miguel (53) kao trener Terrasse igrao je protiv Guardiole, a kad je Dinamo gostovao kod Pepova Bayerna 2015., tata i sin Olmo susreli su se s Guardiolom. Miguel je s njim i popričao, a Dani, koji tad još nije bio član prve momčadi "modrih", s njim se fotografirao.

Putevi su im se opet isprepleli na Etihadu, gdje je Manchester City pobijedio "modre" 2-0 u drugom kolu Lige prvaka. Španjolski stručnjak burno je promatrao utakmicu u kojoj se njegova momčad jako mučila u napadu, dobio je u drugom dijelu i žuti karton zbog prigovora, a Olmo nije mogao pokazati sav talent protiv favoriziranih Engleza. Dobio je pritom i nogom u glavu od Joãa Cancela, zbog čega je nosio povez preko glave veći dio utakmice.

Guardiola je pohvalio Olma na konferenciji za medije dan uoči utakmice rekavši kako nije uobičajeno što je Olmo otišao u Hrvatsku, ali da se to pokazalo savršenim izborom te da ima sjajnu radnu etiku. Susreli su se i na terenu Etihada nakon utakmice.

- Razgovarali smo o tome kako mi je u Zagrebu, u Dinamu. Poželio mi je sreću u utakmicama koje dolaze - rekao je Olmo u razgovoru za skandinavsku televiziju Viasport.

