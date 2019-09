Pep: Dinamo je dao upozorenje. Hrvati? Sjajni u svakom sportu

Mnoštvo engleskih novinara okupilo se na konferenciji za novinare Manchester Cityja uoči utakmice protiv Dinama u drugom kolu Lige prvaka, no malo koga zanimalo je što trener Pep Guardiola i veznjak Rodri imaju reći o hrvatskom prvaku, više su se bavili Cityjem i problemima koje imaju u obrani. Ipak, Španjolci su rekli pokoju rečenicu.

- Nije loše igrati s petoricom iza i zabiti četiri gola. Pripremit ćemo obje opcije, ali ideja im je jasna. Agresivni su, pogotovo u sredini, daju duge lopte za napadača. Kad izgubiš loptu, brzi su u kontri. Dali su nam upozorenje, pobijedili su Atalantu koja je prošle sezone završila treća, a ni ove sezone nije daleko od Juventusa i Intera - rekao je Guardiola i dodao:

- Naravno da igramo kod kuće i imamo sjajnu šansu osigurati prolazak dalje. Ali moramo se pripremiti na njih, igrači ih još ne znaju. Uvest ćemo ih u to kakav je Dinamo i vidjet ćemo.

Poznati katalonski trener osvrnuo se i na najboljeg igrača "modrih" Danija Olma.

- Bio je u mladim kategorijama Barcelone, a takvi igrači su kvalitetni. Imao je hrabrosti otići u Hrvatsku, što nije uobičajeno za jednog Španjolca i to se pokazalo savršenim izborom. Bio je jedan od najboljih igrača u mladoj reprezentaciji Španjolske, igrao je iza napadača, na obje strane. Ima sjajnu radnu etiku naprijed i natrag, jako sam sretan zbog njega - dodao je Guardiola i komentirao hrvatski nogomet.

- Ne samo u Hrvatskoj, nego u bivšoj Jugoslaviji. U tom dijelu momčadi su dobre u svim momčadima, košarci, rukometu, nogometu... Imaju nevjerojatan mentalitet, veliki su borci. Drže se kao braća, to je tipično za njih. Nevjerojatno su talentirani. Događalo se to i godinama unatrag, ne samo sad s Rakitićem i Modrićem, nego i u generaciji 1998. Mala su država, borila se za naslov svjetskog prvaka i to pokazuje koliko ima talenta.

Malo se prevario na kraju seta pitanja o Dinamu i Hrvatima...

- Koji su me Hrvati impresionirali tijekom igračke karijere? Davor Šuker, Mijatović... Puno je igrača, ali nitko određen.

S obzirom na to da su zbog ozljeda otpali standardni stoperi Aymeric Laporte i John Stones, Pep će morati kombinirati. Uz Nicolása Otamendija u posljednjoj utakmici protiv Evertona stoper je bio i Fernandinho, po vokaciji veznjak, a sad je u kombinaciji i španjolski reprezentativac Rodri.

- Ako Fernandinho bude spreman, igrat će. Ovisi o tome koliko će fizički biti spreman, kad se Stones vraća. Imamo mlade alternative, Rodri može to igrati, ali vidjet ćemo. Da, vidim ga na toj poziciji - kaže Guardiola.

A Rodri zna kako je igrati na Maksimiru, izgubio je sa Španjolskom 3-2 u Ligi nacija prošle jeseni.

- Dinamo me iznenadio, ali kad dođeš u Ligu prvaka, sve su momčadi dobre. Nema loše momčadi i uvijek moraš biti spreman. Igrao sam na Maksimiru kad sam igrao protiv Hrvatske, atmosfera i navijači su nevjerojatni, to pokazuje da su velika momčad u Hrvatskoj. Moramo biti koncentrirani, bit će teško. Zabili su četiri gola Atalanti i to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Znam jednog igrača, kako se zove... Olmo, da, igra za Španjolsku. Bit će jako teško - rekao je Španjolac i nastavio o Olmu:

- Nismo se puno susretali, mlađi je od mene. Ali gledao sam ga i kvalitetan je. Sretni smo što u Španjolskoj imamo takvog igrača, ima sjajnu budućnost u reprezentaciji i klubu. Želim mu svu sreću. Jako je kvalitetan.