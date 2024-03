Barić: Nisu prihvatili poziv na sučeljavanje, a rezultate ne vjerujem da će itko vidjeti...

Povijesni izbori su u Dinamu. Prvi od kandidata, čelnik liste "Dinamo iznad svih" Otto Barić, stigao je glasati u 9:30 sati. Prvo je glasao, potom upalio svijeću kod spomenika, a zatim i rekao koju riječ.

- Bitno je da imamo izbore, bitno je da će se nekakva demokracija dogoditi. Prapočeci demokracije, ali dobro. Uvijek kada dođem ovdje... To je sveto mjesto. I nekako se nadam da će ovo biti početak nečega što se mora dogoditi. I stadiona i Dinama koji će i dalje 17 godina biti prvak - rekao je Barić pa dodao:

- Ne bih išao na izbore da se ne nadam pobjedi. Nadam se da će biti tijesna utrka i tko god pobijedi, svaka mu čast. Tko izgubi, nadam se da će čestitati. Ja ću sigurno čestitati. Ekipa je tu, ozbiljno smo radili na tome i imamo sjajan program. Ako uspijemo, onda ćemo ga lijepo i kvalitetno realizirati.

Kako gledate na kampanju? Je li bila afirmativna i s jedne i druge strane?

- Je, je. Naročito je bila afirmativna, s obje strane, oko involviranosti. Ovo sitno što se događalo, lijevo-desno, to je uobičajeno. Nedostajalo mi je da Dinamo nikome nije dao ni glasa. Ako opozicija kaže za koga da se glasa, mislim da to nije... Ali nevažno. Imali smo dovoljno prilike i mi i druga lista, reći što želimo. Mislim da je sve bilo okej. A ta sitna podbadanja, to je normalno.

Nije bilo sučeljavanja.

- To je veliki minus jer je bitno da ljudi čuju što imamo za reći. Ali i bez toga će ići. Probali smo kroz medije dati do znanja, mi smo poslali mail dva puta i Zajecu i Barišiću. Ali nije postojala želja s druge strane da se to dogodi.

Što ako pobijedi druga lista?

- Ovdje je bitan Dinamo. To nije nekakva naša osobna zabava. Ako pobijedi druga strana, druga lista, ja ću čestitati i imaju svu moju podršku. Što god će im trebati, ako će željeti.

Tajno je glasanje.

- Postoji lista od njih 35 članova, ne vjerujem da će itko vidjeti rezultate glasanja. Imam li onda šanse protiv Barišića? Ja mislim da imam.