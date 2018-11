Barišić: Dinamo je institucija i dio identiteta hrvatskog naroda

Dinamov predsjednik Mirko Barišić (82) dao je ekskluzivan intervju za 24sata u kojem je govorio o europskom proljeću i ambicijama Dinama. Mirko Barišić bio je svjedok davnog europskog proljeća Dinama iz 1969., tada u ulozi potpredsjednika.

- Jako emotivno sam doživio sve ovo. Ovo je jedna satisfakcija za sve ono što smo ugradili u Dinamo i sada je sve došlo na naplatu. Ovim rezultatom smo došli u red najboljih europskih klubova. To je uvijek bila želja Dinama i Dinamo je tu uvijek i pripadao. Dinamo je uvijek imao svoj renome i sada smo samo potvrdili da smo konstanta u europskom nogometu. Dinamo je institucija - počeo je Barišić u dahu.

Barišić je bio predsjednik Dinama u dva navrata. Od 1990.-1991. te od 2000. pa sve do danas.

Posebno mu je drag ovaj drugi mandat koji s ponosom ističe.

- Predsjednik Dinama sam od travnja 2000. pa sve do danas, a Dinamo je u vrijeme mog mandata odigrao 1274 utakmice. U tim susretima je Dinamo uglavnom bio uspješan i moja veza s klub se manifestira kroz te brojke.

Trenuci za pamćenje

Iza Barišića su godine uspomena, a neke posebno pamti.

- Teško je izdvojiti sve uspomene. Tu su turneje, međunarodne utakmice. Uživao sam na turnejama u Sjevernoj i Južnoj Americi. Sjećam se kad smo bili u Vancuveru u crkvi u kojoj je bilo 15 tisuća ljudi, a svi u narodnim nošnjama. To je bilo fascinantno. Ili da se samo prisjetim Dinamovog gostovanja u Južnoj Americi na stadionu River Platea pred 60 tisuća ljudi, a na tribini vidim ogroman transparent no kojem piše "Za Dinamo i za Boga, vitezovi Ljubuškoga" - prisjeća se Dinamov predsjednik.

Smatra da su mnogi ugradili svoj obol u uspjehe Dinama kroz sve ove godine.

- Bilo bi nekorektno od mene da izdvajam nekoga, svi su zaslužni za ovaj uspjeh kluba. Od predsjednika su tu svakako Ivan Šibl i Drago Božić.

- Neosporne zasluge za uspjeh Dinama nosi i Zdravko Mamić, moj suradnik i veliki prijatelj. Kada se gleda što je sve napravio možemo zaključiti da je on ikona Dinama. Bez obzira što ga nema danas, on je najdirektnije u ovome sudjelovao. Ne mogu prihvatiti nepravomoćnu presudu protiv njega jer je on svojim radom pomogao klubu da bude to što je danas i da bude stabilan.

Mirko Barišić je jučerašnji trujumf nad Trnavom znao proslaviti.

- Sinoć je bilo jako zgodno, popila se koja čašica bijelog i crnog vina uz tamburaše. Bio sam iznimno sretan, a vidio sam i na licima naših ljudi da su i oni bili sretni. Jučer ste mogli vidjeti da Dinamo neće umrijeti te da će ostati dio identiteta hrvatskog naroda.

Trener-arhitekt

- Nenad Bjelica je dao veliki obol rezultatima Dinama. Osim stručnih, posjeduje i velike ljudske kvalitete i jučerašnjim rezultatom je ušao u samu trenersku elitu Dinama. Bjelica je veliki autor i arhitekt ovog Dinama, uz svesrdnu pomoć svog stručnog stožera i moram priznati da je on ne samo iznenađenje nego i velika radost - smatra Mirko Barišić.

Barišić je rekao da će igrači biti adekvatno honorirani.

- Naravno da igrače očekuju premije. One su regulirane i čekaju ih jer su to svojim radom i odnosom zaslužili.

Nenad Bjelica smatra da Dinamo može trajati u Europskoj ligi.

- Slažem se s Bjelicom kad kaže da možemo još štošta napraviti u Europi. Nenad je dobro detektirao da kapacitet ovog Dinama još nije potpuno iskorišten i mislim da ćemo mi igrati povijesne utakmice u proljeće.

- Nikad nisam prestao vjerovati u naše proljeće i mogu samo reći da znam da će biti više tih proljeća u godinama koje dolaze. Ako se budemo ovako držali, Dinamo će ostati neoboriv - zaključio je Barišić.