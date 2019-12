Barišić: U Hrvatskoj se možeš 'švercati', u Rangersu nikako

Borna Barišić (27) suvereno je zavladao lijevim bokom hrvatske reprezentacije, pozicijom koja je godinama izazivala prijepore među navijačima, a nitko je nije prigrlio tako čvrsto kao Borna još od Roberta Jarnija.

U Glasgow Rangersu je ove sezone odigrao već 21 utakmicu, 1784 minute, te ima dva gola i deset asistencija. A sve je počelo ozljedom i napuhanim sukobom s trenerom Stevenom Gerrardom.

- Nije treneru nedostajalo strpljenja sa mnom nego sam jednostavno bio ozlijeđen. Da sam na njegovom mjestu, postupio bih jednako. Ako se vratiš nakon ozljede i ne igraš dobro, nećeš igrati. Jednostavno - ispričao je Barišić za škotski Sun.

Ali sve je to iza njega i sad igra sjajno.

- Najbolje u karijeri? Da, vjerojatno - potvrđuje.

- Tri mjeseca igram bez pauze, svaku utakmicu i nikad nisam imao toliko nastupa. Sretan sam jer nema ozljeda i baš uživam. Ovo su mi najbolji trenuci u životu.

Barišića je Rangers kupio za 2,45 milijuna eura od Osijeka u ljeto 2018. Priznaje da mu je trebalo nešto vremena da se prilagodi na novu ligu, život...

- Dosta sam se žrtvovao i rekao si: 'OK, nisi igrao dobro u svim utakmicama, ali znam da je to je bilo samo zbog ozljeda.' Ako želiš igrati na visokoj razini, trebaš se žrtvovati. Meni to nije problem, stignem se dovoljno odmoriti.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Mentalni je aspekt također vrlo važan. Kad igraš dvije, tri, čak i četiri utakmice dobro, nije dovoljno, nisi gotov.

Onda je povukao paralelu:

- U Hrvatskoj ponekad možeš igrati dvije-tri utakmice dobro, a onda jednu osrednje. Ovdje u svakoj moraš biti na top razini.

- Ovdje ako igraš 15 utakmica i u 14 si dobar, a u jednoj ne tako dobar, ljudi o tome pričaju. To je velik klub. Tako da je mentalno vrlo važno biti čvrst ako želiš igrati u klubu kao što je Rangers.