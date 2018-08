Rangersi predstavili Barišića, Borna potpisao na četiri godine

Borna Barišić (25) novi je igrač Glasgow Rangersa, objavio je danas škotski prvoligaš na službenim stranicama. Tako su se glasine pokazale točnima, a Osječanima će, nagađa se, na račun sjesti 2,2 milijuna eura. Potpisao je ugovor na četiri godine dok visina plaće nije poznata.

