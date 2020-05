Barkley otkrio: Ja pijan ko čep, a trener me zove da igram...

Agent me nazvao i rekao da ću biti dio razmjene s LA Lakersima. Bilo je to popodne te sam s prijateljima otišao na piće da proslavim. Ali zapravo me zvao da mi kaže da dogovaraju transfer i da će me ponovo nazvati.

Tako je proslavljeni as NBA lige Charles Barkley (57) otkrio nepoznatu epizodu iz karijere.

Barkley je od 1984. do 1992. igrao za Philadelphiju, a priznao je kako je 1992. godine jednu utakmicu igrao - pijan! Baš tada kad je slavio nesuđeni transfer u Los Angeles...

- Tri sata kasnije, oko 15.30, agent me nazvao i rekao da su se 76ersi povukli iz dogovora. Bio sam pijan kao govno, a navečer smo igrali. Rekao sam mu 'Mora da se šališ, totalno sam pijan!' - ispričao je Barkley i zaključio:

- Uopće se ne sjećam kako sam odigrao tu utakmicu.

Barkley je na ljeto te godine prešao u Phoenix Sunse, gdje je bio do 1996., a potom je do 2000. igrao za Houston. Bio je MVP lige 1993., a karijeru je završio s prosjekom od 22,1 koša, 11,7 skokova i 3,9 asistencija po utakmici.

U dresu Sunsa bio je veliki rival Jordanovih Bullsa, a postojala je i opcija, želja, da ga Chicago dovede, kako bi odigrao jednu sezonu s Jordanom...