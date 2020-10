Bartolec: Utakmicom protiv Manchester Uniteda podigli smo ljestvicu, moramo proći Rijeku

U karijeri sam igrao s polovicom igrača Rijeke, ali me nitko u klubu ništa nije pitao o njima. Ma mi imamo analitičara koji o Rijeci već zna i više od mene, a na nama raste pritisak, kaže Karlo Bartolec

<p>Ma mi moramo proći Rijeku, sve osim našeg prolaska u grupnu fazu Europske lige bi za nas bio neuspjeh, priča nam Karlo Bartolec (25).</p><p>Povremeni hrvatski reprezentativac danas će sa svojim Kopenhagenom dočekati Rijeku na posljednjoj stepenici prije ulaska u grupnu fazu Europske lige. Realno, Kopenhagen je jačai 'zvučnija' momčad, danski prvak je prije u srpnju u četvrtfinalu prošlosezonske Europske lige ispao na produžetke od Manchester Uniteda. A sada im, na domaći travnjak, stiže Rijeka.</p><p>- Gledajte, mi stalno igramo Europu, nastupamo i u Ligi prvaka, pa je da grupna faza europskih natjecanja naš prioritet. A tek poslije toga razmišljamo o prvenstvu. I vjerujte, ovdje bi bilo veliko razočaranje kada ne bi dohvatili Europsku ligu. Prolaz protiv Rijeke donosi nam i puno novaca, a svi znamo kakva je sada sitaucija poslije korone, novaca uvijek nedostaje - kaže Karlo Bartolec, pa nastavlja:</p><p>- Nažalost, slabije smo otvorili prvenstvo ove godine, Kopenhagen je velik klub, pa svakog dana i na sve nas pritisak raste. To vam je kao kod Dinama u Hrvatskoj, čim ne pobijedite neku utakmicu, nije dobro. A kad nema rezultata, onda se i mediji okrenu protiv vas, pa raste i nervoza. A znamo da ovo neće biti jednostavan zadatak, igramo bez svojih navijača, a igra se na samo jednu utakmicu. To je uvijek opasno.</p><p>Karlo Bartolec u svlačionici Rijeke ima puno dobrih prijatelja...</p><p>- Ma ja znam sve njihove igrače, u karijeri sam igrao s Capanom, Andrijaševićem, Murićem, Pavičićem, pa i Halilovićem. Čujemo se često, nema kod nas nikakvih tajni. Ne, nitko iz kluba me nije pitao nešto oko Rijeke, imamo svog analitičara, a on o njima već zna i više nego ja, haha.</p><p>I jeste se čuli ovih dana s igračima Rijeke, što oni kažu? Jesu li već krenule i međusobne provokacije?</p><p>- Haha, ma Capan i ja se čujemo redovito, mi smo veliki prijatelji. Igrali smo zajedno u Lokomotivi, kad god smo obojica u Zagrebu, onda se i družimo. Riječani se raduju ovoj utakmici, oni nemaju što za izgubiti, mogu u nju ući bez prevelikog stresa. Nemaju nikakav pritisak, pa mogu samo dobiti utakmicu. Mi smo favoriti na papiru, taj pritisak je na nama, ali jedna utakmica može biti problematična. Tu odlučuje jedan gol, jedan crveni karton, jedan penal...</p><p>Vi ste prije samo dva mjeseca u četvrtfinalu Europske lige poraženi (1-0) od Manchester Uniteda, a sada vas 'muči' Rijeka?</p><p>- Samim time što smo tako uspješno igrali i nosili se s Manchester Unitedom smo dodatno podigli ljestvicu, očekivanja naših navijača sada su još i veća. A mi ove sezone imamo uspona i padova, pripreme su bile kratke, bile su tu i reprezentativne stanke, možda smo odradili tek 10-ak treninga zajedno. Opet, rekao bih da su šanse 60-40% u našu korist, da na tribine mogu i navijači, ta bi predsnost bila i izraženija.</p><p>Kako se vama čini današnja Rijeka?</p><p>- Igraju u čvrstom 3-5-2 bloku, naprijed im je opasan Franko Andrijašević koji uvijek može zabiti iz drugog plana. Ali imaju oni puno dobrih pojedinaca. Znamo da Rijeka kao i svi naši klubovi živi od prodaje, otišao im je nedavno Čolak, ali je stigao Sandro Kulenović. Možda sad i nije u nekoj formi, ali je prošao Dinamovu školu, ne smijete ga podcijeniti. Siguran sam kako će ubrzo doći i njegovo vrijeme, samo nadam se ne danas.</p><p>Vas se ovoga ljeta vezalo uz odlazak u PAOK...</p><p>- Da, postojala je ta kombinacija, pričao sam i s trenerom kako bih volio više igrati zbog reprezentacije. Kod nas je i dalje sve otvoreno na tom desnom boku, a meni se ponudila opcija s PAOK-om. Ali, u klubu ozbiljno računaju na mene, ili počinjem utakmice ili sam tu među 13-15 najvažnijih igrača. Na koncu je to sve propalo, a PAOK je na posudbu za desnog beka doveo Moussu Waguea iz Barcelone.</p><p>Zlatko Dalić vas nije pozvao u reprezentaciju za listopadske obveze protiv Švicarske, Švedske i Francuske...</p><p>- Izbornik ima pravo na odabir svojih igrača, ja to cijenim i poštujem. Na meni je da se svojim igrama u Kopenhagenu kroz domaće prvenstvo, ali i europske utakmice nametnem Zlatku Daliću, te da u svakom trenutku dajem sve od sebe - završio je Karlo Bartolec.</p>