Bartolovićev kum: Mladen je na liječenju, a i Dinamo i Hajduk uključili su se u akciju pomoći

Mladen Bartolović (47), svojevremeno jedan od najboljih nogometaša u HNL-u, već nekoliko godina muku muči s teškom bolešću. Njegovi najbliži, prijatelji te nekadašnji suigrači čine sve kako bi mu pomogli.

Navijači Cibalije, kluba u kojem je Bartolović ostavio najveći trag, organizirali su početkom srpnja malonogometni turnir, a iznos je išao za Mladena, odnosno za terapije u jednoj klinici za liječenje od karcinoma u Münchenu. S Bartolovićem se svakodnevno čuje Mario Lučić (43), nekoć jedan od najboljih stopera HNL-a. Bartolović i Lučić su kumovi.

- Moj kum u početku nije bio za to da se skuplja novac za njega, nije se htio provlačiti po medijima, smatrao je da ima onih kojima je pomoć potrebnija, da nije on u bezizlaznoj situaciji. Planirao je sve prepustiti u Božje ruke. Jedan dan poslao sam mu poruku i rekao: "Kume, navijači bi organizirali malonogometni turnir za tebe, razmisli". Nismo htjeli ništa raditi bez njegova znanja, da se ne naljuti. Sljedeći dan odgovorio je potvrdno i napravili smo turnir - govori nam Lučić.

Ikone Cibalije u revijalnoj utakmici zaigrale su na igralištu Kanovci protiv navijača. Prilozi su bili dobrovoljni.

- Ljudi su sa svih strana zvali da pomognu. Kad se pročulo za turnir i Bartolovu bolest, odmah su nam se javili i njegovi nekadašnji klubovi, Dinamo i Hajduk. Željeli su pomoći financijski, ali i na druge načine. Hajduk će također organizirati malonogometnu turnir na kojemu će se skupljati novac za Bartola. U akciju se uključio i Ivan Rakitić, koji je svoj prvi dres u Hajduku donirao udruzi "Bilo srce", a oni su ga stavili na aukciju i sav prihod ide za Mladenovo liječenje.

Koliko će liječenje u Muchenu stajati?

- Zaista je to u ovom trenutku teško reći. Jedan naš prijatelj bio je tamo na liječenju od karcinoma i stajalo je to 30.000 eura. Još za prošli Božić bio je prikovan za krevet, a danas mu je puno bolje, može sve raditi i normalno funkcionirati. Ne znamo koliko će mu terapija biti potrebno. Mladen i ja baš smo danas razmijenili nekoliko poruka. Trenutačno je na terapijama u Njemačkoj i puno bolje se osjeća. Tamo će ići svaka dva tjedna. Ma, jako ga je digao taj turnir u Vinkovcima. Pitao me tad: "Kume, ima li smisla da i ja dođem". Kad je vidio da je 500-600 ljudi došlo do njega, kad je vidio bivše suigrače, sav se razgalio. Kad vidite da je on pozitivan, onda mi oko njega ne smijemo kukati i biti tužni.

Bartolović je ujedinio nogometnu Hrvatsku.

- Zovu sa svih strana. Zvao nas je jedan poduzetnik i ponudio se da plati cijelo liječenje sam, ali to, naravno, ne dolazi u obzir. Zvao me i Ivan Mance, koji je danas sportski direktor u Göztepeu. Preporučio nam je jednu kliniku u Turskoj, ali zasad ostajemo u Muchenu. Toliko nam je drago što se cijela sportska javnost senzibilizirala.

A koliko je Bartolović skroman, reći će i sljedeća anegdota...

- I u mom selu organizirali smo turnir za pomoć Bartoloviću i još jednom dečku koji je bolestan. Novac smo dijelili pola-pola. Međutim, Mladen je inzistirao da veći dio dobije taj dečko, dao je svoj novac - zaključio je Lučić.