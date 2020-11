Otkako se probio na boksa\u010dku scenu i popeo na 49. mjesto (5-0), Babi\u0107 stalno proziva Hrgovi\u0107a i izaziva ga na me\u010d, a Hrga se u intervjuu za Proboxingfans dotaknuo i te teme.\u00a0

<p>Nakon nešto manje od dva mjeseca nakon posljednje borbe i uvjerljive pobjede protiv Kartozije, <strong>Filip Hrgović</strong> (27) vraća se u ring. Borit će se protiv Amerikanca <strong>Rydella Bookera </strong>(39) na Floridi u noć na nedjelju, a naš će boksač loviti 12. profesionalnu pobjedu protiv neugodnog protivnika. </p><p>Hrga i Booker se znaju otprije, zajedno su trenirali i sparirali, a sada će ukrstiti rukavice u ringu. </p><p>Mnogi smatraju kako će Amerikanac biti najteži zalogaj za hrvatskog boksača u njegovoj profesionalnoj karijeri, ali teško je to tvrditi obzirom na to da je Booker u 39. godini života i tek je 147. na ljestvici. Mnogi mu prigovaraju zbog mečeva protiv dosta slabijih protivnika, a svakako najglasniji je hrvatski boksač Alen Babić.</p><p><strong>Alen Babić </strong>i Filip Hrgović su nekada bili timske kolege, a danas su neprijatelji. Sve se promijenilo nakon što je Hrgović prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, koji je ujedno i Babićev trener, a nakon toga su krenula brojna prepucavanja na relaciji Pijetraj - Hrga. </p><p>Otkako se probio na boksačku scenu i popeo na 49. mjesto (5-0), Babić stalno proziva Hrgovića i izaziva ga na meč, a Hrga se u intervjuu za Proboxingfans dotaknuo i te teme. </p><p>- Nije baš dobar boksač. Ne dajem mu šansu za vrh kategorije. Premali je, nije je to njegova kategorija, a i jako je loš tehnički. Možda jednom bude dio mog rekorda. Moji menadžeri će odlučiti. Sve što on ima je moje ime u njegovim ustima. Ima samo trash-talk. Ne dajem mu šansu da ode daleko - rekao je Hrgović uoči borbe protiv Bookera.</p><p>Naravno da je to vidio i Babić koji se odmah javio na Instagramu i u svome stilu mu odgovorio:</p><p>- Dakle ipak znaš izgovoriti moje ime... Baš ga je lijepo čuti iz tih duck face usta. To Savageu daje erekciju. Napravit ću što god treba da te dovedem u ring sa Savageom. Pokazat ću cijelom svijetu kako tretirati neuke nasilnike - rekao je Babić.</p><p>Iako je između njih razlika tek 15 mjesta, čini se da do njihove borbe neće tek tako lako doći jer Hrgini promotori izbjegavaju Babića i ciljaju borce preko kojih bi se probio do vrha i do potencijalne borbe za naslov. Ipak, u budućnosti, tko zna, možda jednom i budemo gledali hrvatski boksački derbi.</p>