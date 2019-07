Basel izbacio PSV u ljepotici drugog pretkola, Celtic lagano

Uz uvjerljiv prolazak Dinama te Ferencvaroša koji će činiti par trećeg pretkola Lige prvaka odigrano je još pet utakmica u kojima je najzanimljivije definitivno bilo u Švicarskoj gdje je Basel izbacio PSV zbog više pogodaka u gostima.

Nizozemci su u prvoj utakmici slavili s 3-2, a Basel je na svom terenu uzvratio s 2-1. Junak se zove Ricky van Wolfswinkel koji je pogodio u 68. minuti nakon što je Comert u osmoj doveo domaće u vodstvo, a 15 minuta kasnije izjednačio Bruma.

Basel će u sljedećoj fazi igrati protiv LASK-a iz Linza koji se uključuje tek u trećem pretkolu.

Sutjeska bez čuda

Sve je otvoreno uoči uzvrata bilo u Pireju, ali Olympiakos je u drugom dijelu pomeo Viktoriju Plzen zabivši joj četiri gola. Sve je krenulo od 51. minute i Guilhermea, u 70. je nastavio Guerrero, Reznik tri minute kasnije (Reznik), a dovršio Semedo. Grci sada čekaju Basakšehir.

Maccabi nije u Tel-Avivu uspio nadoknaditi poraz u Cluju premda je dobro krenuo (Blackman 15'), ali su Culio i Rondon okrenuli do kraja prvog dijela da bi Cohen početkom drugog postavio 2-2, no ostao je to konačan rezultat koji je Rumunje odveo na Celtic koji je samo odradio formalnost u u Estoniji protiv Kaljua s 2-0. Dajman Đoković odradio je svih 90 minuta.

Sutjeska nije bila ni blizu čuda na Cipru nakon poraza u prvoj utakmici. Štoviše, primila je tri gola kod APOEL-a i oprostila se od Lige prvaka. Antonio Jakoliš igrao je cijelu utakmicu za domaćine.

Liga prvaka, 2. pretkolo, uzvrati:

APOEL* - Sutjeska 3-0 (1-0)

Kalju - Celtic* 0-2 (0-5)

Maccabi Tel-Aviv - Cluj* 2-2 (0-1)

Basel* - PSV 2-1 (2-3)

Olympiakos* - Viktoria Plzen 4-0 (0-0)