Bašić: Došli smo po zlato. Neki nisu vjerovali u to, ali mi jesmo

Hrvatsku u finalu Europskog prvenstva čeka Mađarska, aktualni europski prvak koji je u polufinalu svladao svjetske prvake Španjolsku.

- Bit će to teška utakmica, isto kao danas, ako ne i teža. Trebamo se dobro pripremiti i odmoriti te maksimalno koncentrirani ući u susret te se nadam da uz ovakvu publiku možemo doći do zlata - rekao je Žuvela nakon pobjede protiv Italije.

- Bio je dogovor da nećemo zabiti u jednom napadu deset golova, izdržali smo do kraja i uspjeli pobijediti. Nismo padali i držali smo se skupa. Teško je govoriti što je prelomilo utakmicu. Svatko je dao svoj obol i borili smo se za ove navijače uz koje se sve može - zaključio je.

Izbornik Ivica Tucak rekao je da mu je ovo jedan od najdražih rezultata karijere.

- Mnogi nam nisu davali šanse zbog čega mi je ova pobjeda posebno draga. Nemamo puno vremena za slavlje. Mislim da smo zasluženo pobijedili. Vjerujem da ćemo slaviti i u finalu - rekao je Tucak.

Hrvatski golman Marko Bijač fenomenalno je branio te je čak 14 puta sačuvao hrvatsku mrežu od naleta Talijana.

- Bila je ovo iznimno teška utakmica, psihički i fizički. Sjajna su momčad te su kažnjavali svaku našu podršku, ali uspjeli smo izdržati do kraja te smo zasluženo pobijedili. Svaki okršaj protiv njih je nova priča, bili smo strpljivi i mirni te je bitno da idemo u finale.

Ovakvu atmosferu nisam doživio i hvala navijačima od srca - zaključio je Bijač.

Jerko Marinić Kragić odgovorio je na pitanje je li mu ovo najbolja napadačka utakmica u karijeri.

- Moguće da je, s obzirom na važnost, ali sad to ide u drugi plan, ovo je momčadska pobjeda, svi, od broja 1 do broja 13 su dali svoj maksimum, sve što mogu. Uoči prvenstva neki su sumnjali u nas, da možemo uči u četiri, a evo nas nakon polufinala SP u Budimpešti u finalu EP u Splitu. Jedna nova reprezentacija, pokazali smo da smo jako ozbiljni i idemo sad to u subotu potvrditi.

Što je presudilo?

- Dobra priprema utakmice. Imali smo sreću da smo s njima odigrali jako puno pripremnih susreta, znali smo što nas čeka, a moram pohvaliti i ovu divnu splitsku publiku, ovo se riječima ne da opisati, kad smo padali oni u nas dizali, ja ovo nisam nigdje osjetio osim na utakmicama Hajduka, da mi netko ne zamjeri. Hvala svima neka u subotu opet napune tribine, da bude još bolja atmosfera i da dođemo do tog željenog zlata - rekao je.

Možemo li do zlata?

- Nema nitko tvrđi od nas, pogotovo pred 9.000 ljudi. Nema kalkuliranja, idemo do zlata. Nećemo slaviti več večeras, čekat ćemo u subotu, ovo je veliki korak za nas ali posao još nije gotov. Gladni smo, žedni smo, željni smo, ne znam kako bih opisao u kakvom smo stanju, ali ostaje još ta jedna utakmica za potvrditi ovo što smo do sada napravili do sada - dodao je.

Prvo finale nakon 2017. i prilika za novo zlato?

- Atmosfera u momčadi je savršena, nikad se nisam ovako osjećao u karijeri i nadam se da ćemo to pokazati još jednom u subotu i osvojiti ono po što smo došli - zaključio je.

Andrija Bašić smatra da su zasluženo pobijedili.

- Bilo je jako teško, presudio je igrač više, na to smo se pripremili, tako oni igraju. Obrana na čelu s Markom je bila fantastična unatoč 11 primljenih golova. Bili smo puno bolji - rekao je.

Vi ste uz Kragića preuzeli više odgovornosti u napadu?

- Uz pusto bodrenje suigrača stvarno mi nije problem. Nije mi teško igrati kad imamo ovoliko kvalitetnih suigrača koji mi otvaraju prostor. Danas se otvorilo meni i Jerku, u subotu će nekome drugome, važno je da mi pobjeđujemo - rekao je.

Talijani su očekivali finale?

- U grotlu Spaladium arene teško itko može nešto očekivati protiv nas. Što reći, hvala gledateljima, sto puta im hvala, nadam se da ćemo i u finalu imati njih kao igrača više na našoj strani. U najtežim trenutcima oni su ti koji nam daju impuls i dodatnu snagu - kazao je.

Posao nije gotov?

- Imamo srebro u džepu ali nije kraj, došli smo po zlato i to smo ponavljali od početka priprema. Možda netko nije vjerovao u to ali mi smo vjerovali, znali smo da imamo kvalitetu za zlato. To smo pokazali i večeras, nadam se i u subotu u finalu. Nismo navikli igrati u ovakvom ambijentu, vrlo vjerojatno ga nećemo ni doživjeti više nikad u životu, pogotovo ne u Hrvatskoj, stvarno im hvala i vidimo se u finalu - dodao je.

Nova reprezentacija dva velika natjecanja završava među četiri najbolja, europsko i u finalu?

- Kako smo i najavljivali da ćemo ostati u vrhu svjetskog vaterpola unatoč podmlađivanju reprezentacije, to se i ostvarilo. Čini mi se da smo se dobro uklopili - zaključio je.

