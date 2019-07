Basnoslovne brojke: Bojan će dobivati duplo više od Rakete

Bojan Bogdanović naplatio je sjajnu sezonu u Pacersima - dobio je ugovor života. Hrvatski košarkaš potpisao je za Utah Jazz, gdje će za četiri godine inkasirati 64 milijuna eura. Ili 16 milijuna eura po sezoni!

No Bogdanović je profitirao odlaskom u Salt Lake i u drugim stavkama, sada će biti član momčadi koja je favorit Zapadne konferencije, ali i igrati u momčadi s NBA klasama poput Mikea Conleyja, Rudyja Goberta ili Donovana Mitchella. A Babo bi i u takvoj momčadi mogao biti - prevaga.

Najbolji hrvatski košarkaš, pa i najjači naš adut u NBA ligi s novim je ugovorom postao najplaćeniji hrvatski sportaš u povijesti. Nitko nikad nije imao jači ugovor, nitko u jednoj sezoni zarađivao takav novac.

Do sada je “najveća faca” bio Luka Modrić koji u madridskom Realu godišnje zarađuje 10,4 milijuna eura, a na trećem mjestu je Ivan Rakitić koji u Barceloni ima 7,9 milijuna eura po sezoni.

Marin Čilić, naravno, nema nikakav ugovor (osim sponzorskih), no i u tenisu se danas vrti golem novac. Hrvatski tenisač 2018. godine uprihodio je 4,5 milijuna eura, no Čilić je u dosadašnjoj karijeri uz US Open (2014.) i Davis Cup (2018.) zaradio čak 23,5 milijuna eura.

Novi klub u ludoj NBA tržnici jučer je pronašao i Mario Hezonja koji će poslije Orlando Magica i New York Knicksa braniti boje Portland Trail Blazersa. Mario Hezonja ipak nije dobio “bombastičan ugovor”, već je potpisao za minimalac, s kojim se nitko u Lijepoj našoj ne bi bunio. Sada će po sezoni zarađivati 4,3 milijuna eura, što je ipak nešto manje nego prijašnjih sezona.