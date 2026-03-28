Martin Baturina zablistao u Comu uz trenera Fabregasa, vratio povjerenje Dalića! Golovi i asistencije podigli mu rejting, a Como u borbi za Ligu prvaka
Baturina otkrio čime ga je Cesc Fabregas impresionirao: 'Nije mi u Comu bilo lako na početku'
Martin Baturina (23) je u sjajnoj formi došao na reprezentativno okupljanje, od početka 2026. počeo je dobivati više šanse u Comu i vratio povjerenje treneru Cescu Fabregasu sa šest golova i tri asistencije, pa su mu time znatno porasle i dionice kod izbornika Zlatka Dalića koji ga je još jesenas opomenuo zbog neigranja u klubu.
- Utakmica protiv Kolumbije bila je jako dobra za nas protiv jako dobre momčadi. Bitno da smo pobijedili i dobili samopouzdanje za dalje. Brazil? Velesila protiv koje svi žele igrati, koji ima igrače na vrhunskoj razini. Sigurno će biti velik izazov za sve nas - rekao je Baturina za Novu TV pa o klupskoj formi nastavio:
- Drago mi je da sve to ide na bolje. Nije stvarno bilo lagano na početku, ali čekao sam šansu i drago mi je da me trener uspio uklopiti i sretan sam. Jesu li igre Nice Paza bile problem što ne igram više? Vjerojatno da, igrao je u predobroj formi. Kad netko tako igra, teško ga je zamijeniti, ali drago mi je da me uspio uklopiti.
Čime ga je najviše impresionirao trener Fabregas, nekadašnja legenda Arsenala?
- Najviše radnom etikom. Svaki dan analizira i gleda nogomet, može biti primjer većini trenera.
Čemu se nada u završnici sezone? Como je u igri za Ligu prvaka, trenutačno četvrti u Serie A s pet pobjeda zaredom.
- Zdravlje je najvažnije. Ali, kad je utakmica, ne možeš se baš paziti. Bitno je biti na 100 posto, spreman u glavi. Nadam se najboljem.
Dobio je bivši dinamovac i ručno oslikani dres umjetnika RJCustomsa s ocjenom na videoigri EA FC 26.
- Hvala dečku na lijepom dresu. Nije to nikakav pokazatelj ičega, poklonio mi je dres i zahvaljujem mu - zaključio je Baturina.
