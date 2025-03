Baturina otkrio zašto je došlo do kaosa: 'To su klasične cake'

Martin Baturina zabio je peti gol protiv Hajduka, ali nije bio dovoljan za pobjedu Dinama u najvećem hrvatskom derbiju. Završilo je 2-2 pa je zaostatak "modrih" u odnosu na vodeće momčadi i dalje sedam, odnosno šest bodova.

- Jako dobar derbi, zanimljiva utakmica, žao mi je prekida, puno je bilo neigranja. Jako zanimljiv derbi. Gol? Ne znam tko mi je dao povratnu (Ristovski, op.a.), dobro sam je poklopio i to je to. Vodili smo, bili smo u naletu i onda dobili crveni karton. Kao i na Rujevici, to nas je presjeklo. Žao mi je, nismo se uspjeli obraniti od kraja. Što je, tu je - rekao je Baturina za HTV.

O nastavku borbe za naslov koja za Dinamo izgleda poprilično sumorno nakon što nisu uspjeli pobijediti nijednog konkurenta za naslov, a pritom su ispali i iz Kupa kaže:

- Još je tu puno igre, ne ide nam u korist što je još jedna utakmica prošla, sve je isto. Sad trebamo početi pobjeđivati - kazao je Baturina, a za MAXSport na isto pitanje dodao:

- Liga je jako zahtjevna, trebamo napraviti neku seriju, nekih pobjeda i nadati se kiksu.

Što je bilo na kraju utakmice, zašto se Ivan Lučić sukobio s klupom Dinama pa dobio šamar od Josipa Mišića?

- Ne znam, ubacili smo loptu u teren i njihov golman je poludio. Imali smo dva igrača manje, to su klasične cake, nije bilo razloga da poludi, ali što je, tu je - kaže Baturina, koji je dodao i sljedeće:

- Najbolje je reći da su svi vruće glave, derbi je i to je to.