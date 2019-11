Bayern oštro napada: Gnabryju suci poništili gol zbog zaleđa...

NAJAVA

Bayernova era bez Nike Kovača nije započela loše. Sredili su Bavarci Olympiacos u Ligi prvaka 2-0, a sada slijedi debi Hansa Flicka u Bundesligi.

Iako je Bayernova obrana u Grčkoj izgledala jako dobro, u derbiju kola bi mogli imati malih problema budući da nema Boatenga zbog suspenzije, a Hernandez i Sule ispali su iz plana do nove godine zbog ozljeda.

Borussia je uspjela u Ligi prvaka doći do preokreta protiv Intera i to nakon dva gola zaostatka u pauzi utakmice. No, utakmica protiv Bayerna zasigurno im neće biti lagana budući da Favreova momčad u posljednja četiri gostovanja nije uspjela doći niti do jedne pobjede. No, srećom po žuto-crne, njih ne more veliki izostanci. Lakše je ozljeđen jedino Reus, koji će ostati na klupi.