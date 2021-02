Sjećate se sigurno te momčadi. Jedna od najboljih u povijesti.

Trener Pep Guardiola, Leo Messi, Andres Iniesta, Xavi, Thierry Henry, Pique, Eto'o. Ma možemo do sutra nabrajati sve te silne zvijezde nepobjedive Barcelone koja je u sezoni 2008/2009 godine pisala povijest. Barca je te 2009. godine postala prva momčad koja je osvojila trofeje u svih šest natjecanja u koliko je nastupila. Nakon 12 godina čekanja, jedan klub bi joj se mogao pridružiti u toj rubrici.

Bayern München je prošle sezone osvojio Ligu prvaka, Bundesligu, njemački Kup, europski i njemački Superkup, a danas od 19 sati igra finale Svjetskog klupskog nogometnog prvenstva. Riječ je o natjecanju koje se inače održava na kraju kalendarske godine, ali zbog korona virusa su organizatori bili primorani potražiti drugi datum, a izbor je pao na veljaču.

Bavarci su bez previše problema u polufinalu pobijedili Al Ahly (2-0), a u finalu ih čeka meksički Tigres, prvak Concacafa, koji je pomalo senzacionalno izbacio brazilskog Palmeirasa (1-0) u polufinalu.

Iako nema Javija Martineza i Leona Goretzke koji su ozlijeđeni te Jeromea Boatenga koji se vratio u Njemačku zbog smrti svoje bivše djevojke, Bayern je i dalje ogroman favorit. Koeficijent na njemačkog diva je 1.15, a ako vjerujete u čuda i mislite da Meksikanci mogu prirediti novu senzaciju, vjerojatno će vam biti drago kada vidite koeficijent 15.

O Bayernu skoro sve znamo, ali tko je Tigres?

Prvak Sjeverne i Srednje Amerike brani čast svoje zemlje jer je prva momčad iz Sjeverne i Srednje Amerike koja je ušla u finale ovog natjecanja. Trener je Ricardo Ferretti, a momčad vrijedi 59 milijuna eura, što je bagatela u odnosu na Bayernovih 829 milijuna eura. Najbolji igrač definitivno je francuski veteran i bivši reprezentativac Andre Pierre Gignac (36) koji je i zabio gol za pobjedu protiv Palmeirasa, a riječ je o igraču koji je ostavio ogroman trag u Marseilleu pa iznenađujuće prije šest godina otišao u Tigres.

Bit će to susret i dvojice rasnih golgetera. Robert Lewandowski je najbolji igrač svijeta i čovjek koji je prošle sezone zabio nevjerojatnih 55 golova u svim natjecanjima. Za Bayern je od 2014. godine zabio čak 275 golova u 316 nastupa, no ima i Tigres svog 'konja za jahanje'. To je Gignac koji je utrpao 146 golova u 246 nastupa i bit će večeras najveći adut Meksikanaca.



Gignac je već u godinama, vrijednost mu je pala na dva milijuna eura pa je titula najskupljeg pripala mladom veznjaku Leonardu Fernandezu (22) koji je pak stigao na posudbu iz Deportivo Toluce. Tigres je jedan od najpoznatijih meksičkih klubova, ali posljednji naslov u domaćem prvenstvu je osvojio 2015. godine.

Meksikanci su ogromni autsajderi, a ni povijest ovog natjecanja ne ide im u korist. Svjetsko klupsko prvenstvo je osnovano 2000. godine. Do 2005. se potom nije održavalo zbog bankrota tvrtke koja je bila glavni sponzor, a tijekom povijesti su samo tri neeuropske momčadi osvajale naslov. Sao Paulo, Internacional i Corinthians koji je to napravio dvaput, ali i kao posljednji.

Brazilci su 2012. godine pobijedili Chelsea 1-0 i od tada je krenula dominacija europskih momčadi, koju je započeo upravo Bayern 2013. godine kada je pobijedio Raja Casablancu.

Natjecanje se ove godine održava u katarskom Al-Rayyanu. Igrat će se na Ahmed bin Ali stadionu koji može primiti 40 tisuća ljudi i ugostit će utakmice na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine, ali večeras će biti popunjeno samo 30 posto kapaciteta stadiona zbog epidemioloških mjera. Susret počinje u 19 sati, a prijenos možete pratiti na HRT 2.