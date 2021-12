Prošle godine je zbog korona virusa ostao bez Zlatne lopte, a ove godine... Eh, i dalje je mnogima nejasno kako je moguće da je Leo Messi osvojio ovu prestižnu nagradu ispred Roberta Lewandowskog (33). I više je nego očito kako je to ostavilo traga na njemu. Golove protiv Stuttgarta nije htio slaviti.

Bayern München je još jednom pokazao da je klasa za sebe u Bundesligi. Bavarci su u 16. kolu demolirali Stuttgart s 5-0 te pobjegli Borussiji Dortmund na plus devet. Prvo ime susreta bio je fenomenalni Serge Gnabry koji je sudjelovao kod svih golova. Utrpao je hat-trick i asistirao Lewandowskom za dva gola. Borna Sosa i Josip Stanišić nisu igrali zbog ozljede.

Utakmica se igrala na jako lošem terenu Mercedes-Benz Arene, a u početku je malo i stvorilo probleme bavarskom stroju. Ipak, ne zadugo. Bayern je slomio otpor domaćih u 40. minuti golom Gnabryja, a onda je krenula kanonada. Isti igrač je postavio na 2-0 u 53. minuti pa je uslijedio post do 69. minute kada su u pet minuta pala tri gola. Dvaput je bio precizan Robert Lewandowski, a konačnu petardu postavio je Gnabry.

U centru pozornosti opet je bio sjajni Poljak. Ne zbog 18 golova u 16 utakmica, već zbog toga što nije slavio golove. Nije bilo onog njegovog prepoznatljivog osmijeha, ponašao se kao da je zabio gol na treningu, a ne na utakmici. Bilo mu je totalno svejedno. I nije teško pogoditi razlog njegovog lošeg raspoloženja. I sam je priznao da je bio tužan i razočaran nakon što je ostao bez Zlatne lopte koju je osvojio Lionel Messi.

Video pogledajte OVDJE.

Prema mnogima ju je zaslužio upravo Lewa. Trpao je na svakoj utakmici, zabio je 48 golova u 40 utakmica prošle sezone i mnogi su ga proglasili ponajboljim na svijetu. No, malo mu to znači. On je htio Ballon D'or.

- Jako loše sam se osjećao. Neću lagati, bio sam baš jako tužan. Nije bilo nimalo lagano igrati bez te sreće koja mi je nedostajala. Bio sam deprimiran. Tako si blizu te nagrade, boriš se s tako velikim igračem kao što je Leo Messi i onda još čuješ komentare kako zaslužuješ osvojiti tu nagradu. Poštujem sve što je Messi osvojio i na kakvoj razini igra. Sama činjenica da se s njim borim za tu nagradu govori na kakvoj sam ja razini. To cijenim, osjećam se jako ponosno, ali bio sam jako tužan. I to ne samo jedan dana, dva dana, to traje već neko vrijeme. Ne volim igrati bez sreće, a ja trenutno nisam sretan - kazao je Lewandowski.

I to se itekako vidi na travnjaku. Ne uživa u nogometu kao prije, nema te sreće i gladi koja ga je krasila, ali i dalje zabija kao na traci. Zato i je jedan od najboljih na svijetu i pitanje je trenutka kada će dobiti ono što mu pripada. A to je Zlatna lopta.