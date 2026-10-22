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MANJINSKI DIONIČAR

Bayern je jednoj tvrtki prodao dionice za čak 250 milijuna eura

Piše HINA,
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Bayern je jednoj tvrtki prodao dionice za čak 250 milijuna eura
Foto: Kai Pfaffenbach
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Bayern je najtrofejniji njemački nogometni klub s 35 titula nacionalnog prvaka, 21 naslovom pobjednika Kupa, te šest Kupa/Liga prvaka

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Njemački nogometni velikan Bayern Munchen prodao je 6.7 % svojih dionica tvrtki Viessmann Generations Group u poslu vrijednom oko 250 milijuna eura. Tvrtka sa sjedištem u Munchenu tako postaje četvrti najveći manjinski dioničar njemačkih prvaka, pridružujući se Adidasu, Audiju i Allianzu (po 7,8%).

Transakcija je strukturirana kroz povećanje kapitala i predstavlja akviziciju posljednjeg dostupnog bloka dionica. Klub će zadržati 70% kapitala, kako je propisano njegovim statutom, dok će četiri partnera držati preostalih 30%, navodi se o objavi bavarskog kluba. Dodaje se kako će se Max Viessmann, izvršni direktor obiteljske grupe i član savjetodavnog odbora kluba, pridružiti Nadzornom odboru Bayerna, koji će se proširiti s devet na deset članova.

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Iako stranke nisu otkrile financijske detalje, njemački mediji navode kako se radi o poslu vrijednom oko 250 milijuna eura. - Ovaj korak jača dioničku strukturu Bayerna. Nadalje, značajno poboljšana vlasnička baza proširuje naš manevarski prostor u vremenu stalnih promjena - istaknuo je predsjednik kluba Herbert Hainer.

Viessmann Generations Group posluje u više od 40 zemalja i zapošljava oko 6.000 ljudi. Godišnji prihod iznosi približno dvije milijarde eura. Bayern je najtrofejniji njemački nogometni klub s 35 titula nacionalnog prvaka, 21 naslovom pobjednika Kupa, te šest Kupa/Liga prvaka.

UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal
Foto: Kai Pfaffenbach

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