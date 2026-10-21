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PROPUŠTA DERBI S ARSENALOM

Tuga u Bayernu. Kapetanu 'elfa' Joshui Kimmichu preminuo otac

Piše 24sata,
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Tuga u Bayernu. Kapetanu 'elfa' Joshui Kimmichu preminuo otac
Foto: NTB
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Berthold Kimmich iznenada je preminuo u 57. godini, a Bayern je zamolio javnost da poštuje privatnost i žalovanje obitelji njemačkog reprezentativca.

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Joshua Kimmich neće igrati protiv Arsenala u Ligi prvaka jer mu je otac Berthold iznenada preminuo u 57. godini. Bayern i londonski klub sastaju se u srijedu od 21 sat na Allianz Areni. Kimmich je već u utorak izostao sa završnog treninga uoči utakmice, što je izazvalo brojna pitanja. Ubrzo potom javnost je saznala tužan razlog njegova izostanka.

Bayern traži poštovanje privatnosti

Bavarski klub službeno je potvrdio vijest i objavio kratko priopćenje u kojem traži mir za obitelj.

- Zbog smrtnog slučaja u najužem obiteljskom krugu Joshua Kimmich danas nije u kadru za utakmicu protiv Arsenala. U ime obitelji molimo da se poštuju njihova privatnost i žalovanje - priopćio je Bayern.

Klub je dodao kako je uz svog igrača cijeli klub koji mu izražava duboku sućut.

Blizak odnos oca i sina

Gledatelji su mogli vidjeti koliko su otac i sin bili bliski u dokumentarcu "Kapitän Kimmich" njemačke televizije ZDF. Film traje 102 minute i osim nogometne karijere prikazuje i obiteljski život dokapetana Bayerna i kapetana "elfa". Oslonac u ovim teškim trenucima Kimmich ima u obitelji. Sa suprugom Linom, s kojom je od 2013., a u braku od lipnja 2022., ima četvero djece.

Bayern protiv Arsenala tako igra bez jednog od najvažnijih igrača. Klub nije objavio kada bi se Kimmich mogao vratiti treninzima, a prednost u ovom trenutku ima njegova obitelj.

*uz korištenje AI-ja

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