Bayern otpustio Nagelsmanna, a već se zna tko će ga zamijeniti

Kako pišu njemački Bild i talijanski insajder Fabrizio Romano, njemački strateg Julian Nagelsmann (35) više nije trener Bayern Münchena. Iako su u Ligi prvaka prošli u četvrtfinale gdje ih čeka ogled protiv Manchester Cityja, u prvenstvu im ne ide tako dobro te su trenutačno drugi s bodom manje (52) od vodeće Borussije Dortmund (53).

Već je navodno poznata i zamjena, riječ je o bivšem treneru Chelseaja Thomasu Tuchelu (49) koji je dobio otkaz nakon što je u rujnu prošle godine izgubio na Maksimiru od Dinama (1-0) u grupnoj fazi Lige prvaka. No, iako još može spasiti sezonu, razlog otkaza Nagelsmannu dublje je prirode od rezultatske.

Navodno je u sukobu s vodstom kluba te stanje u svlačionici nije bilo pod kontrolom jer su njemački mediji došli do povjerljivih dokumenata i njegovih taktičkih zamisli koje je dao igračima.

Foto: ANDREAS GEBERT

- Imamo krticu u momčadi, a krtice nije lako pronaći. Jako mi to smeta, a onaj koji je to napravio jako je naštetio svakome od nas. Čemu se on nada? Što očekuje? Ne mogu shvatiti motivaciju zašto bi to netko napravio - rekao je tad Nagelsmann.

U Bayern je stigao na početku prošle sezone, a osvojio je Bundesligu i dva Superkupa.

