Bayern skinuo i M'gladbach, Perišić igrao do 88. minute

<p>Nogometaši Bayerna nastavljaju nizati pobjede, a u 31. kolu su na svom stadionu svladali za njih neugodnu Borussiju Mönchengladbach sa 2-1. Pobjednički gol zabio je <strong>Leon Goretzka</strong> u 86. minuti. </p><p> Domaćini su poveli u 26. minuti nakon velike pogreške gostujućeg golmana Sommera, koji je servirao loptu 19-godišnjem Nizozemcu Joshui Zirkzeeu, a on je taj poklon pretvorio u pogodak. </p><p> Borussia, koja je u zadnje tri sezone tri puta dobila Bayern u Bundesligi, izjednačila je u 37. minuti zahvaljujući autogolu francuskog reprezentativca Benjamina Pavarda. No, završnici susreta Leon Goretzka donosi pobjedu Bayernu, kojemu tri kola prije kraja prvenstva trebaju još tri boda za novi naslov prvaka.</p><p> Hrvatski reprezentativac<strong> Ivan Perišić</strong> bio je u početnoj postavi Bayerna i odigrao je skoro cijeli susret, odnosno do 88. minute. Perišić je u 11. minuti namjestio šansu Michaëlu Cuisanceu, ali je ovaj bio neprecizan. </p><p>U drugim utakmicama koje su igrane u subotu poslijepodne Wolfsburg je kod kuće odigrao 2-2 sa Freiburgom, a hrvatski nogometaši Josip Brekalo i Marin Pongračić su susret počeli od prve minute s tim da je Brekalo zamijenjen u 55. minuti. </p><p>Borussia Dortmund je na gostovanju s 1-0 pobijedila Fortunu Düsseldorf, a gol je 20 sekundi prije sučevog zvižduka za kraj utakmice zabio 19-godišnji Norvežanin Erling Haaland. Norveški golgeter je u 15 nastupa za Borussiju zabio čak 14 golova. </p><p> Dan ranije španjolski veznjak Dani Olmo, koji je početkom ove godine stigao u Leipzig iz zagrebačkog Dinama, bio je strijelac oba pogotka za svoju momčadi u 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Hoffenheima, a hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić odigrao je drugo poluvrijeme za Hoffenheim.</p><p> U nedjelju se sastaju Mainz - Augsburg, te Schalke - Bayer Leverkusen.</p>