Bazen koji nosi ime po zločincu dobio završnicu Svjetskog kupa! Hrvatska bi je mogla bojkotirati

Nakon pobjede u bizarnoj skupini s dvije momčadi na Svjetskom kupu u Bukureštu, u kojoj je bila još Gruzija, hrvatska vaterpolska reprezentacija blizu je plasmana na završni turnir koji će se igrati od 11. do 13. travnja. Za to joj treba pobjeda u četvrtfinalu protiv Španjolske ovaj petak (18 sati) ili dvije u razigravanju za peto mjesto. No s obzirom na odluku Fine o bazenu koji će ga ugostiti, lako je moguće da se "barakude", ako se plasiraju, na njemu neće ni pojaviti!

Domaćinstvo je, naime, dobio crnogorski grad Kotor, odnosno bazen Zoran Gopčević Džimi koji nosi ime po jednom od najboljih crnogorskih vaterpolista u povijesti i osvajaču medalja na najvećim natjecanjima, ali i čuvaru zloglasnog logora Morinj 1991. gdje je počinio ratni zločin nad hrvatskim stanovništvom.

Hrvatska je zbog toga ljetos slala prosvjednu notu Crnoj Gori pa u prosincu blokirala zatvaranje poglavlja pregovora s Europskom unijom, a hrvatski klubovi odbili igrati na bazenu spornoga imena koji je do 2021. nosio ime Nikša Bućin prema antifašistu poginulom u borbi s četnicima 1944. Novo sporno ime dala mu je općinska skupština 2021.

- Bio je zapovjednik straže u Morinju. Ispitivao je zatočenike, izdavao zapovijedi koga, što, gdje... Bio je nazočan kad su se tukli zatočenici. Nažalost, vidio sam to i osjetio na svojoj koži. Zbog uloge u Morinju, Gopčević nije dostojan da dobije takvu počast. Ponavljam, njegovo djelovanje osjetio sam na vlastitoj koži. Pustio bi njih trojicu, četvoricu, petoricu da me prebiju, a on bi gledao i uživao. I još bi me vrijeđao - govorio je bivši logoraš Zdenko Bulić.

Dok su kotorski bazen renovirali, hrvatski igrali su u Budvi. Zbog spora su se predstavnici Hrvatskog i Crnogorskog vaterpolskog saveza dogovorili da će Primorac ugostiti Hrvate na nekom drugom bazenu, ali i da važi načelo reciprociteta pa da ni hrvatski klubovi neće dočekati Kotorane na njihovu glavnom bazenu. Tako je splitski Jadran bio domaćin Primorcu na šibenskoj Crnici.

- Politika je sve zakuhala, kao i obično, mi smo samo pronašli kompromisno rješenje da se utakmice igraju. Ovo je vrlo jako natjecanje, imamo otprilike sedam-osam vrlo jakih klubova i nama je u interesu da se liga igra, da u njemu rastu naši mladi igrači, među ostalima i zlatni s europskog U-19 prvenstva, koji će za koju godinu nositi seniorsku reprezentaciju. Svaki naš predstavnik odigrat će jednu utakmicu na neutralnom bazenu, a Primorac će ih odigrati pet - rekao nam je čovjek iz najužeg vodstva hrvatskog vaterpola koji nije želio javno govoriti o osjetljivoj temi jer nije do kraja ni razriješena.

Dubrovački Jug odmah je odlučio kako odluku dvaju saveza neće poštovati i da mogu igrati isključivo na svom bazenu u Gružu. Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić podržao je tu odluku.

U logoru Morinj mučili su i zlostavljali 312 logoraša iz Dubrovačko-neretvanske županije, još 40-ak iz drugih dijelova Hrvatske, i 50-ak iz Hercegovine. Najmlađi je imao samo 13, a najstariji 82 godine. Tamo bi boravili od jednog do devet mjeseci. Crna Gora je u međuvremenu logorašima isplatila između 10.000 i 15.000 eura odštete, a 2013. osuđena su četvorica na ukupno 12 godina zatvora.