BBC izabrao Ronalda i Messija za najbolje, Modriću jedan glas

Nagađanja o tome tko će ove godine osvojiti Zlatnu loptu France Footballa u punom su jeku. Hoće li to opet biti Ronaldo ili Messi, ili će ipak Luka, ili možda netko drugi, prekinuti dominaciju ove dvojice, goruće je pitanje u nogometnom svijetu.

Engleski BBC došao je na ideju da uz navijače te neke bivše nogometaše naprave sami svoj izbor. Odmah u početku su Ronalda i Messija izdvojili kao najbolju dvojku te krenuli u izbor trećeg najboljeg nogometaša svijeta.

Od velikih nogometnih imena, svoje glasove su davali Ruud Gullit, Alan Shearer, Mark Lawrenson, Jermain Jenas, Chris Sutton te Pat Nevine.

BBC Sport - Ballon d'Or: Who is the third-best player in the world? https://t.co/IkBfpppgMr



Of course talent wise it's Neymar but Mo deserves a top 3 placing after the season he had. Nobody else should even be in the running. Modric? Not for me.