BBC opleo po Babiću: 'Fisher se nije niti oznojio protiv Hrvata'

Hrvatski boksač Alen Babić (33, 12-2) izgubio je od Britanca Johnnyja Fishera (25, 12-0) u subotnjoj priredbi u olimpijskoj dvorani Copper Box u Londonu. Nadolazeća boksačka zvijezda sve je riješila serijom razornih krošea u 36 sekundi. Babić se tako nije uspio vratiti u boksački vrh za koji mu je ovo trebala biti odskočna daska.

Impresivnu pobjedu Fishera komentirao je i ugledni BBC.

"Fisher, nadimka Romfordski bik, nije se niti oznojio, bacivši Hrvata na pod u prvoj rundi desnim krošeom kojemu je prethodila serija snažnih udaraca", piše BBC.

Babić je ustao nakon nokdauna, ali očigledno je bio još uzdrman i jedva je stajao na nogama. Sudac Mark Bates brojao je do sedam i prekinuo borbu.

- Ovo je jedan od najposebnijih trenutaka u mojoj karijeri i životu do sada - rekao je oduševljeni Fisher u intervjuu nakon pobjede.

Bio je to najbrži nokaut Fishera u njegovoj karijeri. Od 12 pobjeda, pet ih je završio nokautima u prvoj rundi.

- Poštujem Alena Babića, a mogu reći i da mi je prijatelj. No ja sam iz Romforda. Želite li me pobijediti, morate me strpati u kola hitne pomoći i odvesti u bolnicu. Imam srce ratnika. Očekivao sam večeras rat. Spremio sam se za tešku borbu.

Predstavom svog pulena bio je zadovoljan i njegov promotor Eddie Hearn.

- Ovo nije prevara, gledate u teškaškog talenta svjetske razine, a pričamo o čovjeku koji ima dva amaterska meča - rekao je Hearn.