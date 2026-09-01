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Beckham o Messiju: Ti si primjer milijunima djece diljem svijeta

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Beckham o Messiju: Ti si primjer milijunima djece diljem svijeta
Foto: Alberto E. Tamargo/SIPA USA
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Leo, svojoj zemlji si dao najveći dar i zbog toga će tvoje nasljeđe zauvijek biti urezano u naša sjećanja. Čestitam na svemu što si postigao za Argentinu, napisao je David Beckham

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Messijeva ostavština zauvijek će biti urezana u naša sjećanja, kazao je bivši engleski nogometaš, a sada predsjednik i suvlasnik Inter Miamija, David Beckham, nakon što je argentinska legenda objavila svoje povlačenje iz reprezentacije.

"Ovo je trenutak kada se možemo osvrnuti i shvatiti koliko smo bili sretni što smo svjedočili veličini mladog dječaka sa snom," napisao je Beckham na svom Instagram računu.

"Leo, učinio si čast sebi, svojoj obitelji, svojim prijateljima i svojoj zemlji. Postavio si primjer i bio inspiracija milijunima djece, ne samo u Argentini, već i diljem svijeta," nastavio je.

SOCCER: APR 04 Inter Miami CF - Austin FC
Foto: IMAGO/Marco Bader/IMAGOSPORT

Leo, svojoj zemlji si dao najveći dar i zbog toga će tvoje nasljeđe zauvijek biti urezano u naša sjećanja. Čestitam na svemu što si postigao za Argentinu," zaključio je bivši igrač Manchester Uniteda i Real Madrida.

Kao bivši kapetan engleske reprezentacije, Beckham je pomno pratio Messijevu karijeru, prvo kao suparnik na terenu, a zatim i kao suvlasnik Inter Miamija, čiji dres Messi nosi. Argentinski nogometni majstor je u ponedjeljak objavio da se oprašta od reprezentacije u kojoj je debitirao prije 21 godine.

Tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka. Ovog ljeta, unatoč poznim godinama, još je uvijek bio glavni argentinski motor te je na putu svoje reprezentacije do finala postigao osam pogodaka te podijelio četiri asistencije.

S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi je vodio Argentinu i do naslova pobjednika Copa Americe 2021. i  2024. godine.

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