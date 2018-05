'Beckhama gađao kopačkom, Dinamu je zabio dva komada' Alex Ferguson (76) legenda je Manchester Uniteda, na čijoj je klupi proveo 27 godina.Tijekom igračke karijere zapamtio ga je i Dinamo, kojem je na putu do jedinog europskog trofeja zabio dva gola

Autor Marko Šnidarić Nedjelja, 06.05.2018. u 11:06

Sir Alex Ferguson (76), legendarni škotski trener koji je obilježio nogometnu eru u Manchester Unitedu na čijoj je klupi bio 27 godina, bori se za život na intenzivnom odjelu bolnice u Salfordu.

Ferguson je imao moždani udar, liječnici su ga morali hitno operirati zbog krvarenja u mozgu. Operacija je prošla dobro, obitelj je uz legendarnog Škota, ali još je prerano za prognoze.

Tko je bio sir Alex?

Foto: Owen Humphreys/Press Association/PIXSELL

Kad u vojsku pođem...

Alex Ferguson vodio je Manchester United 26 godina i osvojio čak 13 naslova prvaka Engleske, dvaput je bio prvak Europe, a ukupno je "crvene vragove" odveo do 38 trofeja.

Ferguson je tijekom treninga često znao reći igračima da pogledaju u nebo i promatraju ptice vodarice dok su im letjele u V-formaciji iznad glava.

Svaka od njih na putovanju od 4000 milja imala je svoju poziciju kako bi se stvorio savršeno dizajniran stroj. Potom bi dodao:

- Ako sad to smijem učiniti, dajte mi 38 utakmica da osvojim prvenstvo.

Bio je i ispovjednik, motivacijski govornik, svećenik, sudac, porota, krvnik, gospodar marioneta i inspirativan lik - sve u jednom danu.

Volio je razgovarati s konobaricom u klupskom restoranu Carol, dok je Ryan Giggs istaknuo kako je imao nevjerojatnu sposobnost da svakom upamti ime; recepcionarki Kath, djevojkama koje su prale dresove, kuharima čistačima...

- Imate 65-70 igrača plus školarce, što je dodatnih 30 ili 40 i znao je svakog jer se zanimao za njihov rad i napredak - rekao je Ryan Giggs koji se divio šefu.

Jednom prilikom Ferguson je poveo momčad Uniteda u posjet britanskoj vojnoj jedinici SAS, a Giggs i Paul Ince morali su glumiti taoce kraj otmičara u obliku - kartona.

- Sjedili smo na stolu, a svjetla su se potom ugasila i samo smo čuli "dolje, dolje", što smo odmah i učinili. Čuli su se pucnji i svjetla su se upalila. Nakon toga do nas su bila četvorica ili petorica vojnika s naočalama za noćno gledanje. Bilo je to sjajno iskustvo kakvo nikad nećemo zaboraviti - kazao je Giggs.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Beckham, pazi kopačka!

Igrači su ga obožavali, Cristiano Ronaldo posebno je upamtio zgodu kad mu je Ferguson izašao ususret dok mu je otac pao u komu.

- Rekao sam mu da se ne osjećam dobro i da želim vidjeti oca. Odgovorio mi je: "Cristiano, želiš li otići dan, dva ili tjedan, slobodno odi. Nedostajat ćeš mi ovdje jer si važan, ali tvoj je otac na prvom mjestu.

- Kad mi je to rekao, pomislio sam da je tip nevjerojatan. Bio mi je kao nogometni otac - ispričao je Portugalac.

Foto: Stefan Wermuth/Reuters/PIXSELL

No djeca su ponekad zločesta, a sir Alex to je znao rješavati na svoj način.

Recimo, David Beckham dobio je kopačkom u glavu!

Bilo je to 2003. godine, United je izgubio u FA Cupu, a Beckham je bio u svom svijetu, čekajući transfer.

Vidjelo se da više nije onaj stari Beckham, nije tu bilo više volje i zalaganja kao prije i Alex je to primijetio. David je nešto opsovao dok je Alex pričao i tu je Škot poludio. Udaljenost između njih dvojice bila je oko 10 metara.

- Između nas bile su kopačke, udario sam jednu i pogodila je Davida točno iznad oka. Sljedeći dan rekao sam upravi da mora otići - ispričao je sir Alex Ferguson.

Dinamu zabio dvaput

Ako mislite da je slučajno pogodio Davida kopačkom u glavu, nije.

Alex Ferguson, dok još nije dobio titulu 'sir', bio je napadač. Igrao je za škotski Dunfermline i bio je jako dobar.

Dunfermline je 26. listopada dočekao Dinamo u 2. kolu Kupa velesajamskih gradova. Bila je to zlatna Dinamova generacija predvođena Zambatom, Lamzom, Škorićem, Rorom...

Dinamo je stigao u Edinburgh na noge škotskom klubu u kojem je briljirao tada golobradi Alex Ferguson. U toj sezoni Alex Ferguson zabio je 45 golova u 51 utakmici, a Dinamu je zabio dvaput za 4-2 pobjedu Dunfermlinea u prvoj utakmici.

Ovo je bio mladi sir Alex.

Foto: Rangers

Dinamo je u uzvratu pobijedio 2-0 golovima Slavena Zambate i prošao u osminu finala.

Ostalo je povijest. Zlatna Dinamova generacija godinu dana kasnije osvojila je jedini europski naslov u hrvatskom klupskom nogometu u natjecanju koje je preteča Kupa Uefe i današnje Europske lige.

Prvi trenerski posao: Radio za 40 funti

Iako mu je otac bio veliki navijač katoličkog Celtica, Alex je navijao za protestantski Rangers. U Glasgowu se vjenčao s katolkinjom Cathy. Pozornost Rangersa privukao je zabivši im kao igrač St. Johnstonea tri gola na Ibroxu.

Transfer je iznosio rekordnih 179.000 dolara.

- Mislio sam da me zbog supruge neće prihvatiti navijači Rangersa - rekao je Ferguson.

U Rangersima se nije proslavio, a zbog ozljeda je igračku karijeru završio s 32 godine.

Te 1974. godine odlučio se za trenerski posao u East Stirlingshireu. Tjedno je dobivao 40 funti! Kako nije imao golmana, na gol je morao staviti pričuvnog napadača.

Ni početak u Unitedu nije bio blistav. Od 27 igrača 22 su imala problema s kilama. Sve ih je stesao.

U St. Mirrenu je radio od 1974. do 1978., i od osrednjeg trećeligaša doveo je klub do prve lige. Prosjek momčadi bio je 19 godina, a kapetan je imao 20. no to je jedini klub u kojem je Alex dobio otkaz. Gazda Willie Todd proglasio ga je netalentiranim i otpustio ga.

Foto: Bradley Ormesher/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Priča iz svlačionice: Što je rekao Cantoni?

Selhurst Park, 1995. godina. Manchester United igra protiv Crystal Palacea. United zabija za 1-0 preko Davida Maya, Gareth Southgate pogađa za konačnih 1-1.

Da, to je 'ona' utakmica, jedna od najluđih u karijeri Erica Cantone, koji se, nakon što je dobio crveni, zaletio prema tribini s domaćim navijačima i jednog odalamio nogom.

Alex Ferguson bio je sve samo ne miran tip. Ali Eric Cantona bio je sve samo ne običan nogometaš. Prošle godine smo saznali i što mu je točno sir Alex rekao u svlačionici. Otkrio je to Lee Sharpe, tadašnji veznjak Manchester Uniteda.

- Sjedimo u svlačionici pognutih glava, Ferguson ulazi bijesan kao ris. Zalupio je vratima, skinuo jaknu i zasukao rukave. Para mu je izlazila iz ušiju, na ustima pjena - počeo je Sharpe prisjetivši se mučne scene i Fergusonovog bijesa.

Na sredini svlačionice bio je stol s loptama i dresovima koje su igrači Uniteda trebali potpisati, šalice s čajem, sendviči. Ali ne zadugo.

- Sve je letjelo svlačionicom. Svi smo bili prekriveni sendvičima od jaja, pogledamo jedan drugoga i mislimo si: 'Je*ote, Cantona je sad gotov'.

- I počne Ferguson: 'Je*eni Pallistere, ne znaš igrati glavom, ne znaš uklizavati... Incey, gdje si ti je*ote bio?! Sharpey, pa moja baka trči brže od tebe! Svi ste vi je*ena sramota! Sutra ću vas uništiti na treningu. I da, Cantona, sine, ne možeš ići okolo i raditi onakve stvari' - rekao mu je u potpuno drugačijem, daleko mirnijem tonu - ispričao je Sharpe, koji danas radi kao nogometni analitičar na Otoku.

Tvornica trofeja

Alex Ferguson u 27godina na klupi 'crvenih vragova' obilježio je, ne samo engleski, već i svjetski nogomet.

Ukupno je osvojio 38 trofeja.

Na Old Trafford je stigao 6. studenog 1986. godine. Na prvi trofej čekao je do 1990. godine kada je osvojio FA kup. Prvi naslov prvaka Engleske osvojio je 1993. godine.

Ferguson je s Unitedom ukupno osvojio 13 naslova prvaka Engleske, pet FA kupova, četiri Liga kupa, deset Community Shieldova, dvije Lige prvaka, Kup pobjednika kupova, europski Superkup, Interkontinentalni kup, Fifa svjetsko klupsko prvenstvo. Stvarno impresivno.

U najvišem razredu engleskog nogometa United je vodio u nevjerojatnih 1033 utakmice. Pobijedio je u 624 utakmice, izgubio u 172, uz 237 neriješenih rezultata.

Legenda...