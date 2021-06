Samo 16 minuta su Finci bili udaljeni od senzacionalnog plasmana u osminu finala europskog prvenstva. Sekunde su tekle kao vječnost, sanjarili su o senzaciji, ali Belgija im je zalupila vratima i uništila snove. Zasad. Još mogu ti snovi zaživjeti, ali bit će potrebno malo čudo.

Belgijci su zaključili grupnu fazu europskog prvenstva pobjedom nad Finskom (2-0) te tako u osminu finala pogurali Dance koji su na Parkenu pobijedili Rusiju (4-1) i prošli dalje.

Finci su sve do 74. minute imali siguran plasman u osminu finala. Danci su vodili protiv Rusije, ali Fincima je bod s Belgijom jamčio prolazak dalje. Odolijevali su napadima snažne Belgije koja je jurišala po sva tri boda. Finski beton je ipak puknuo u 74. minuti kada je Vermaelen pucao glavom nakon kornera, lopta je pogodila stativu, udarila u finskog golmana Hradeckog i završila u golu.

Bacio je finski izbornik sve karte u napad, no kako su se otvorili, tako su superiorni Belgijci napravi šah-mat potez. Nakon munjevite kontre Romelu Lukaku je sa svojim trećim golom na prvenstvu postavio konačnih 2-0. I tako napravio uslugu klupskom suigraču Christianu Eriksenu i njegovoj reprezentaciji koja je sa samo jednom pobjedom prošla u osminu finala.

Rusi tako idu kući pognute glave, a Finska se i dalje nada. U ovome trenutku, Finci s tri boda drže četvrto mjesto u poretku najbolje trećeplasiranih momčadi. Posljednje koje vodi u osminu finala, no da tako ostane i nakon 23. lipnja, bit će potrebno čudo. Hrvatska bi u tome slučaju morala remizirati sa Škotskom, a Španjolska izgubiti od Slovačke. Također, Poljska ne smije pobijediti Švedsku u posljednjem kolu. No, obzirom kako i jedni i drugi igraju na ovome Euru, Finci se pak nadaju kako to ipak nije toliko nemoguće. Za konačan rasplet će morati još malo pričekati.