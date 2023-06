Belgijska bacačica kugle trčala 100 metara prepone i zakasnila čak 20 sekundi. Imala je razlog

Uspjeh i rezultati iskaču u prvi plan, ali sport nije samo to. Upornost, fair-play, poštenje i žrtvovanje za svoju zemlju mnogo su bitnije stavke od svih trofeja, a njih je sve utjelovila belgijska atletičarka Jolien Boumkwo.

Ona je predstavljala svoju zemlju u bacanju kugle na Europskom momčadskom prvenstvo u atletici u poljskom Chorzowu. U svojoj disciplini, koju trenira cijeli život, bila je solidna sedma i donijela bodove svojoj reprezentaciji. No, zbog jednog drugog poteza mnogi joj se dive.

Belgijci su ostali bez predstavnice u utrci na 100 metara s preponama. Prva njihova atletičarka u toj disciplini se ozlijedila, a nedugo zatim je otpala i njezina zamjena. Belgijski tim bio je u problemima. Netko je morao nastupiti jer bi u protivnom ostali bez bodova pa je odgovornost preuzela hrabra Jolien. Premda je za glavu viša i znantno krupnija od konkurentica, Boumkwo se odlučila žrtvovati za svoju reprezentaciju i natjecati u disciplini koja je čista suprotnost u odnosu na njezinu građu.

Polako je preskakala jednu po jednu preponu pa kroz cilj prošla 32,81 sekundu, što je bilo 20 sekundi sporije od prvoplasirane španjolske atletičarke Terese Erandonee. Naravno, završila je na posljednjem mjestu, ali nije ju to obeshrabrilo. Na startu, tijekom utrke i pri ulasku u cilj, osmijeh nije silazio s njezinog lica. Za neke bi to bio oblik sramoćenja, a za nju je to bio trenutak ponosa i sreće što predstavlja svoju zemlju. Druge atletičarke su joj prišle nakon utrke i čestitale joj na ovom hrabrom činu.

Posljednje mjesto donosi jedan bod, a kako je jedna preponašica diskvilificirana, Jolien je svojoj zemlji donijela dva boda u borbi za ostanak u prvoj ligi, no nažalost pitanje je hoće li biti dovoljno. Belgija se nakon 32 od 37 sportova nalazi na posljednjem mjestu.