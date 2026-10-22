Obavijesti

Sport

Komentari 8
EVO ZAŠTO

Belgijski klub je ostao zakinut zbog kazne Hajduku. Poslao je službeno pismo Uefi i 'bijelima'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Belgijski klub je ostao zakinut zbog kazne Hajduku. Poslao je službeno pismo Uefi i 'bijelima'
Susret 1. kola Konferencijske lige između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Belgijski STVV bijesan zbog praznog Poljuda! Traže novac navijačima i prijete pravnim koracima protiv Uefe i Hajduka

Admiral

Belgijski St. Truidense oglasio se nakon odluke Uefe da se utakmica Konferencijske lige protiv Hajduka na Poljudu (26. studeni) odigra bez gledatelja. Klub iz Sint-Truidena žali zbog odluke kojom su njegovi navijači ostali bez prilike za europsko gostovanje, a najavio je i moguće pravne korake.

Uefa je kaznila Hajduk nakon incidenata povezanih s njegovim navijačima prije, tijekom i nakon utakmice protiv Ajaxa. Zbog toga će susret protiv belgijskog predstavnika biti odigran pred praznim tribinama.

14
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Iz STVV-a poručuju kako su im navijači sada u prvom planu te da žele pronaći način kako im barem djelomično nadoknaditi razočaranje.

- S jedne strane istražujemo mogu li se putni troškovi nadoknaditi ljudima koji su već rezervirali avionsku kartu. Stoga ćemo kasnije ovog tjedna potražiti pravni savjet i nakon toga poslati službeno pismo i Uefi i splitskom Hajduku - objavio je belgijski klub.

Uz to, razmatraju organizaciju zajedničkog gledanja utakmice u Sint-Truidenu kako bi navijači susret ipak mogli doživjeti zajedno. U klubu su raspravljali i o mogućnosti da navijači koji su već kupili avionske karte ipak otputuju u Hrvatsku. Međutim, nakon procjene sigurnosne situacije zaključili su da takav potez ne bi bio odgovoran.

- Naravno, radije bismo da ste uz nas u Hrvatskoj. Međutim, na temelju sigurnosne procjene na terenu, ne čini nam se odgovornim pustiti navijače da putuju u Split - poručili su iz STVV-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu
Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona
ZBOG KAZNE

Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona

Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026