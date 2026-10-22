Belgijski klub je ostao zakinut zbog kazne Hajduku. Poslao je službeno pismo Uefi i 'bijelima'

Belgijski St. Truidense oglasio se nakon odluke Uefe da se utakmica Konferencijske lige protiv Hajduka na Poljudu (26. studeni) odigra bez gledatelja. Klub iz Sint-Truidena žali zbog odluke kojom su njegovi navijači ostali bez prilike za europsko gostovanje, a najavio je i moguće pravne korake.

Uefa je kaznila Hajduk nakon incidenata povezanih s njegovim navijačima prije, tijekom i nakon utakmice protiv Ajaxa. Zbog toga će susret protiv belgijskog predstavnika biti odigran pred praznim tribinama.

Iz STVV-a poručuju kako su im navijači sada u prvom planu te da žele pronaći način kako im barem djelomično nadoknaditi razočaranje.

- S jedne strane istražujemo mogu li se putni troškovi nadoknaditi ljudima koji su već rezervirali avionsku kartu. Stoga ćemo kasnije ovog tjedna potražiti pravni savjet i nakon toga poslati službeno pismo i Uefi i splitskom Hajduku - objavio je belgijski klub.

Uz to, razmatraju organizaciju zajedničkog gledanja utakmice u Sint-Truidenu kako bi navijači susret ipak mogli doživjeti zajedno. U klubu su raspravljali i o mogućnosti da navijači koji su već kupili avionske karte ipak otputuju u Hrvatsku. Međutim, nakon procjene sigurnosne situacije zaključili su da takav potez ne bi bio odgovoran.

- Naravno, radije bismo da ste uz nas u Hrvatskoj. Međutim, na temelju sigurnosne procjene na terenu, ne čini nam se odgovornim pustiti navijače da putuju u Split - poručili su iz STVV-a.